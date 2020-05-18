Экономика
Моллы.RuАрендодателям предоставили отсрочку по налогам
Правительство России приняло решение предоставить отсрочку по налоговым платежам арендодателям, которые, в свою очередь, пошли навстречу арендаторам в вопросе предоставления отсрочки по аренде. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
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с чего всё началось
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 правительство России утвердило для арендодателей отсрочку по уплате отдельных налогов и авансовых платежей.Коммерсантъвчера в 12:31
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Правительство в качестве антикризисной меры обсуждает смягчение условий для выхода на досрочную пенсию.
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