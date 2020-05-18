Экономика
Моллы.RuАрендодателям предоставили отсрочку по налогам
Правительство России приняло решение предоставить отсрочку по налоговым платежам арендодателям, которые, в свою очередь, пошли навстречу арендаторам в вопросе предоставления отсрочки по аренде. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
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с чего всё началось
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 правительство России утвердило для арендодателей отсрочку по уплате отдельных налогов и авансовых платежей.Коммерсантъвчера в 12:31
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Закончено дело о хищении алмазного сырья из АК АЛРОСА
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Ремастер Mafia II оказался полным разочарованием для игроков?
Канберра, 19 мая 2020, 15:15 — REGNUM Первые игроки ремастера Mafia II остались недовольны качеством проекта.
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В Подмосковье разбился военный вертолет Ми-8
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На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
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Брайан Остин Грин подтвердил расставание с Меган Фокс
Брайан Остин Грин подтвердил слухи о расставании с Меган Фокс во время очередного подкаста.
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Газета.Ru 05:58
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Елена Малышева назвала широкую группу риска по коронавирусу
Телеведущая, заслуженный врач России объяснила, почему ожирение делает людей уязвимыми во время пандемии.
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Речь в передаче шла о выплате 10 тысяч рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет.
Московский Комсомолец 10:27
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Минтруд предложил смягчить условия для выхода на досрочную пенсию
Правительство в качестве антикризисной меры обсуждает смягчение условий для выхода на досрочную пенсию.
Известия 15:30
Кино
После 10-летнего перерыва на ТВ покажут новый сезон «Смешариков»
Как сообщает МТВ.ОНЛАЙН со ссылкой на ТАСС, премьера новых серий пройдёт уже сегодня, 18 мая, на платформе "КиноПоиск HD", позже увидят продолжение жизни уже полюбившихся многим героев и на ТВ-площадке.
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СМИ: против Порошенко возбудили дело о госизмене
Офис генерального прокурора Украины открыл уголовное дело о государственной измене и злоупотреблении властью в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко после публикации компромата на него депутатом Верховной рады Андреем Деркачом, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в офисе генпрокурора.
РИА Новости 18:55
Гаджеты
AMD пошла на попятную: платам на B450 и X470 прикрутят поддержку Zen 3
Во время презентации чипсета AMD B550 компания AMD представила слайд, которым явно дала понять, что с процессорами на базе Zen 3 будут совместимы только материнские платы на базе AMD B550 и X570, тогда как более старые чипсеты такой совместимости не предоставят.
3DNews 13:43
Футбол
ЦСКА отмечает 15 лет с момента завоевания Кубка УЕФА
Ровно пятнадцать лет назад, 18 мая 2005 года, ЦСКА завоевал Кубок УЕФА.
Евро-футбол.ру вчера в 07:13
Шоу-бизнес
Галкин показал домашнюю теплицу на огороде Пугачевой
Муж певицы, юморист и телеведущий Максим Галкин, показал соответствующие кадры на своей официальной странице в Instagram.
NewInform 03:09
Политика
США выделили Украине $15,5 млн на борьбу с коронавирусом
США выделили Украине $15,5 млн на борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19, следует из опубликованных данных американского Госдепартамента.
RT на русском 20:31
Здоровье
Гастроэнтеролог развеял миф о популярном способе приготовления гречки
Гастроэнтеролог посоветовал готовить гречку наиболее приятным для каждого способом.
РИА Новости 20:45
Энергетика
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Lenta.ru 17:50
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Россия сокращает вложения в госдолг США
Россия и другие страны сокращают вложения в государственный долг США, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:56
Путешествия
Названа дата открытия Турции для российских туристов
БИЗНЕС Online вчера в 08:19
Кино
Премию «Оскар» в 2021 году могут перенести
Академия киноискусств рассматривает перенос 93-й премии «Оскар», которая запланирована на февраль 2021 года, сообщает Variety со ссылкой на несколько источников.
Коммерсантъ 18:36
Политика
Экс-депутат Рады призвал потребовать от НАТО 200 миллиардов долларов
Экс-замглавы администрации бывшего президента Украины Петра Порошенко, бывший депутат Верховной Рады Андрей Сенченко заявил в эфире телеканала "Черноморская ТРК", что Киев имеет право на получение 200 миллиардов долларов от НАТО за участие в Будапештском меморандуме.
РИА Новости 19:06
Культура
Состав жюри литературной премии «Дальний Восток» объявят 19 мая
Советник президента РФ Владимир Толстой и заместитель полпреда в ДФО Григорий Куранов 19 мая расскажут об особенностях прохождения конкурса на соискание литературной премии «Дальний Восток» имени Владимира Арсеньева.
ИА Камчатка 17 мая в 23:22
Авто
Объявлены российские цены на новый Volkswagen Polo
В варианте Respect новый Volkswagen Polo обойдется покупателю немного дороже. Автомобиль в комплектации Status стоит 971 000 рублей.
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Технологии
Microsoft объявила о создании суперкомпьютера для компании Илона Маска
Создание суперкомпьютера произведено эксклюзивно, а заказчиком разработки стала некоммерческая исследовательская организация OpenAI, основали которую руководитель SpaceX Илон Маск и экс-глава венчурного фонда Y Combinato Сэм Альтман.
RuNews24.ru 15:07
Армия и оружие
Российский экраноплан А-050 в США назвали «морским монстром»
Американское издание We Are the Mighty назвало его "морским монстром".
Народные новости 17 мая в 19:39