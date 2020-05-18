с чего всё началось

Правительство России приняло решение предоставить отсрочку по налоговым платежам арендодателям, которые, в свою очередь, пошли навстречу арендаторам в вопросе предоставления отсрочки по аренде. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Происшествия Закончено дело о хищении алмазного сырья из АК АЛРОСА Главное управление по расследованию особо важных дел СКР закончило основные следственные действия по беспрецедентному для современной России делу о краже в особо крупном размере и незаконном обороте природных драгоценных камней (ч. 4 ст. 158 и ч. 2 ст. 191 УК РФ). 10

Общество Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника. 982

Происшествия В Подмосковье разбился военный вертолет Ми-8 Около деревни Захарово в Клинском районе Московской области вечером 19 мая разбился военный вертолет Ми-8, выполнявший учебно-тренировочный полет. 442

Кино После 10-летнего перерыва на ТВ покажут новый сезон «Смешариков» Как сообщает МТВ.ОНЛАЙН со ссылкой на ТАСС, премьера новых серий пройдёт уже сегодня, 18 мая, на платформе "КиноПоиск HD", позже увидят продолжение жизни уже полюбившихся многим героев и на ТВ-площадке. 46

Политика СМИ: против Порошенко возбудили дело о госизмене Офис генерального прокурора Украины открыл уголовное дело о государственной измене и злоупотреблении властью в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко после публикации компромата на него депутатом Верховной рады Андреем Деркачом, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в офисе генпрокурора.

Гаджеты AMD пошла на попятную: платам на B450 и X470 прикрутят поддержку Zen 3 Во время презентации чипсета AMD B550 компания AMD представила слайд, которым явно дала понять, что с процессорами на базе Zen 3 будут совместимы только материнские платы на базе AMD B550 и X570, тогда как более старые чипсеты такой совместимости не предоставят. 3

Политика США выделили Украине $15,5 млн на борьбу с коронавирусом США выделили Украине $15,5 млн на борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19, следует из опубликованных данных американского Госдепартамента.

Здоровье Гастроэнтеролог развеял миф о популярном способе приготовления гречки Гастроэнтеролог посоветовал готовить гречку наиболее приятным для каждого способом.

Энергетика Российские нефтегазовые проекты оказались под угрозой Пандемия коронавируса привела к срыву технического обслуживания нефтегазовых проектов от Дальнего Востока России до Канады, это создает серьезные проблемы для всей отрасли и ставит по угрозу поставки сырья. 2

Экономика Россия сокращает вложения в госдолг США Россия и другие страны сокращают вложения в государственный долг США, сообщает РИА "Новости". 436

Кино Премию «Оскар» в 2021 году могут перенести Академия киноискусств рассматривает перенос 93-й премии «Оскар», которая запланирована на февраль 2021 года, сообщает Variety со ссылкой на несколько источников.

Политика Экс-депутат Рады призвал потребовать от НАТО 200 миллиардов долларов Экс-замглавы администрации бывшего президента Украины Петра Порошенко, бывший депутат Верховной Рады Андрей Сенченко заявил в эфире телеканала "Черноморская ТРК", что Киев имеет право на получение 200 миллиардов долларов от НАТО за участие в Будапештском меморандуме.

Культура Состав жюри литературной премии «Дальний Восток» объявят 19 мая Советник президента РФ Владимир Толстой и заместитель полпреда в ДФО Григорий Куранов 19 мая расскажут об особенностях прохождения конкурса на соискание литературной премии «Дальний Восток» имени Владимира Арсеньева.

Авто Объявлены российские цены на новый Volkswagen Polo В варианте Respect новый Volkswagen Polo обойдется покупателю немного дороже. Автомобиль в комплектации Status стоит 971 000 рублей. 194