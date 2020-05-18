Экономика

Говорит МоскваГоворит МоскваПравительство России утвердило отсрочку по налогам для арендодателей

Отмечается, что отсрочка не распространяется на НДС, НДПИ, акцизы и страховые взносы.
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с чего всё началось
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 правительство России утвердило
 для арендодателей отсрочку по уплате отдельных налогов и авансовых платежей.
Коммерсантъвчера в 12:31

Подробнее о событии

Правительство утвердило отсрочку по налогам для арендодателей

РБКвчера в 13:12

Правительство утвердило отсрочку по налогам для арендодателей

RT на русскомвчера в 11:30

Утверждена отсрочка по налогам для арендодателей

Интерфаксвчера в 12:13

Арендодателям дали отсрочку по уплате налогов

Комсомольская правдавчера в 11:52

Правительство утвердило отсрочку по налогам для арендодателей

Коммерсантъвчера в 12:31

Правительство утвердило отсрочку по налогам для арендодателей

ТАССвчера в 11:27

Кабмин утвердил отсрочку по налогам для арендодателей

Российская газетавчера в 11:52
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Автоматически обработан 7191 источник, обновлено в 12:02, Ашберн
Здоровье

Врачи назвали новый возможный эпицентр пандемии коронавируса

Новым очагом пандемии коронавируса может стать Латинская Америка.
БИЗНЕС Online 11:07
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Происшествия

В Подмосковье задержана женщина, подозреваемая в убийстве младенца

В подмосковной Коломне сотрудники полиции задержали 24-летнюю женщину, которая подозревается в убийстве 9-месячного сына, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Российская газета 06:58
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Общество

Лежачую москвичку вновь оштрафовали за нарушение режима самоизоляции

Вести.Ru 05:29
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Культура

Новый выпуск «Бесогон ТВ» Никиты Михалкова выйдет только на YouTube

Авторская программа Никиты Михалкова «Бесогон ТВ» выйдет только на YouTube, а вот привычного зрителям вещания на канале «Россия-24» больше не будет.
Городовой 08:39
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Общество

В больницах Москвы лежат 18 тыс. тяжелобольных коронавирусом

Напомним, в Москве запущена программа тестирования на антитела к коронавирусу с 15 мая.
Коммерсантъ 11:54
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Единоборства

Состояние отца Хабиба Нурмагомедова ухудшилось, он впал в кому

Metaratings 08:46
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Шоу-бизнес

Представитель Гагариной прокомментировал слухи о ее разводе

Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал слухи о ее расставании с супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым.
Известия 08:04
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Политика

Немецкий телеканал назвал советских солдат в ГДР «оккупантами»

Немецкий телеканал MDR выпустил сюжет об отношениях СССР и ГДР, в котором говорилось, что советский контингент был оккупационным.
Газета.Ru 07:45
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Футбол

Виллаш-Боаш отказался продлевать контракт с «Марселем»

Soccer.ru 07:50
Общество

В челябинском лесу нашли десятки новых иномарок

На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости 09:20
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Общество

В Петербурге запретили прощание с любыми умершими

В Петербурге с 12 мая действует запрет на прощальные церемонии с умершими вне зависимости от причины смерти.
BFM.ru 07:37
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Политика

Опубликована запись разговора Порошенко с Байденом о миллиардной взятке

Депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал аудиозаписи разговоров бывшего президента Украины Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом и экс-главой Государственного департамента Джоном Керри.
Российская газета 10:37
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Общество

В горах Югры туристы нашли гигантскую копию пирамиды Хеопса

Туристы обнаружили в Ханты-Мансийском автономном округе пирамиду, которая примерно в четыре раза превышает египетскую пирамиду Хеопса, сообщил РИА Новости руководитель клуба экспедиций, организующего туры по Приполярному Уралу, Евгений Свитов.
РИА Новости 11:43
92
Политика

Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации.
Коммерсантъ 07:52
1,5K
Здоровье

Агаларов – о ситуации в Дагестане: пока живы, держимся, по трупам не ходим

Главный тренер «Махачкалы» Руслан Агаларов рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане.
Чемпионат 11:50
Происшествия

СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций

Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
Известия 10:43
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Фигурное катание

Алина Загитова отмечает 18-летие

Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
Prognozist вчера в 02:39
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Наука

Эволюцию риса связали с глобальным похолоданием

Согласно исследованию международной группы ученых, опубликованному в журнале Nature Plants, серьезное глобальное похолодание, которое произошло 4200 лет назад, возможно, привело к эволюции новых сортов риса и распространению этого растения как в Северной, так и в Южной Азии.
Индикатор 05:59
8
Происшествия

Взрыв произошел в лаборатории радиологического медцентра в Обнинске

Сотрудник лаборатории радиологического медцентра в Обнинске получил серьезные ожоги при взрыве находившегося под давлением сосуда с быстровоспламеняющейся жидкостью.
Вести.Ru 09:53
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Путешествия

В Госдуме считают, что российские курорты заработают с июля

Курорты по всей России могут заработать со сниженной загрузкой примерно с 1 июля.
Вести.Ru 09:44
Политика

Жителям НАО не понравилась идея о слиянии с Архангельской областью

Рабочая группа Ненецкого автономного округа отмечает крайне негативное отношение жителей региона к предложению окончательно объединиться с Архангельской областью.
Интерфакс 08:34
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Технологии

МТС запустит свой облачный игровой сервис

Стало известно, что компания МТС в скором времени запустит свой облачный игровой сервис.
ITZine.ru 09:37
Происшествия

СК попросил разрешения на возбуждение уголовных дел против судей

Следственный комитет попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношении группы действующих и вышедших в отставку судей или их привлечение в качестве обвиняемых к уже возбужденным делам.
РБК вчера в 05:41
1,1K
Авто

Представлен доработанный BMW X7 от Alpina

Немецкое ателье Alpina представила свою новую и самую мощную модель, которая при этом является первой для американского рынка.
За рулем Кубань 11:40
Общество

Собянин рассказал об ужасном несбывшемся прогнозе по коронавирусу

Мэр отметил, что говорить о победе над новым вирусом сейчас безответственно, и сильно ослаблять режим пока нельзя, потому что горожане еще находятся в зоне большого риска.
Lenta.ru 11:37
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Общество

Профсоюзы узнали о возможном уменьшении срока уведомления об увольнении

Срок уведомления об увольнении по сокращению штата может быть сокращен с двух месяцев до двух недель, сообщил РБК президент Конфедерации труда России Борис Кравченко.
РБК 11:47
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Музыка

Новый клип Little Big попал в пятерку самых популярных видео в мире

Менее чем за полторы недели музыкальный ролик о мошенниках, которые грабят казино с помощью гипнотического танца, набрал свыше 35 млн. просмотров на YouTube и попал в топ-5 самых просматриваемых видео в мире.
Повестка дня 08:34
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Политика

Путин объяснил отсутствие договоренности по транзиту газа в ЕАЭС

Если Армения и Белоруссия не изменят позицию по формированию газовых тарифов, логично исключить этот пункт из проекта Стратегии развития ЕАЭС, считает президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 05:40
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Авто

Hyundai Santa Fe получит очень стильный салон

Фото: Hyundai В сети было опубликовано фото, иллюстрирующее интерьер обновлённого кроссовера.
Daily-Motor.Ru 09:06
Общество

Главврач в Перми извинился за передразнивание медика

Главный врач Пермской подстанции скорой медицинской помощи Юрий Катаев извинился за свое поведение во время общения с одним из медиков, который обращался по поводу выплат за работу с пациентами с коронавирусом.
Rambler News Service 09:42
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