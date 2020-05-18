Экономика
Inc-news.ruАрендодателям предоставят отсрочку по налогам
Кабинет министров утвердил постановление, согласно которому арендодателям будет предоставлена отсрочка по уплате отдельных налогов и авансовых платежей по ним. Поддержка будет оказана тем, кто предоставляет арендаторам помещения отсрочку по арендной плате.
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с чего всё началось
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 правительство России утвердило для арендодателей отсрочку по уплате отдельных налогов и авансовых платежей.Коммерсантъвчера в 12:31
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Здоровье
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Общество
В Нижегородской области вышли на первый этап снятия ограничений
Эпидемиологическая обстановка в Нижегородской области позволила ей перейти к первому этапу снятия ограничений.
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Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, рассказала в интервью "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости вчера в 23:18
Происшествия
В лаборатории радиологического медцентра в Обнинске взорвался газ
Хлопок газа произошел в радиологическом медицинском центре в Обнинске Калужской области, один человек пострадал.
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Происшествия
Врачи ялуторовской больницы сообщили о неполучении стимулирующих выплат
Инцидент произошел в Ялуторовске. Выплаты были выделены за особые условия труда при работе с пациентами больных коронавирусом.
NashGorod.ru 08:25
Здоровье
Из-за коронавируса два хутора Волгоградской области могут «закрыть»
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Экономика
Номинальный ВВП России в апреле упал на 28%
В нерабочем апреле номинальный ВВП России (рассчитывается в текущих, а не сопоставимых ценах) составил 6,3 трлн рублей, что на 28% меньше показателя за аналогичный период прошлого года.
Новая газета 01:39
Авто
АвтоВАЗ может выпустить новую модель
Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family.
Автоновости дня вчера в 02:50
Происшествия
В Подмосковье задержали подозреваемую в убийстве младенца
Полицейские Подмосковья задержали женщину, которую подозревают в убийстве своего девятимесячного ребенка.
Известия 07:25
Экономика
Путин устроил разнос по коронавирусным выплатам. Пересказываем совещание максимально коротко
Владимир Путин сегодня провел совещание по коронавирусным выплатам врачам, семьям с детьми и бизнесу.
Нижний Новгород on-line 08:58
Политика
Путин заявил о сдвиге программ по нацпроектам из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин заявил, что какие-то программы по нацпроектам в этом году реализовать не получится, их сдвинут по времени.
Взгляд.ру 08:56
Космос
Получены четкие снимки рождения планет в облаке вокруг далекой звезды
Коронограф помогает увидеть далекие и тусклые объекты, находящиеся поблизости от ярких, и позволил лучше рассмотреть новорожденные планеты на общем фоне газопылевого диска PDS 70.
Naked Science 03:11
Политика
Трамп использует запись переговоров Байдена и Порошенко – политолог
Москва, 19 мая 2020, 16:39 — REGNUM Президент США Дональд Трамп получил серьёзное оружие для своей предвыборной кампании, считает политолог Владимир Корнилов.
REGNUM 09:39
Общество
В Туле арендаторы торговых центров собрались на пикет
Арендаторы тульских торговых центров вышли на пикет с требованием предоставления им льгот.
Тульские новости 04:39
Фигурное катание
Алина Загитова отмечает 18-летие
Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
Prognozist вчера в 02:39
Экономика
Путин раскритиковал Решетникова за недостаточную помощь предприятиям
Президент России Владимир Путин на совещании с правительством по выплатам медикам упрекнул главу Минэкономразвития Максима Решетникова в недостаточном количестве кредитов.
Daily Storm 09:06
Футбол
«Авангард» покидают восемь футболистов
Пресс-служба курского "Авангарда" на официальном сайте объявила о расставании с восемью игроками состава.
Soccer.ru 04:23
Политика
СБУ отреагировала на интервью Гордона со Стрелковым
Интервью украинского журналиста Дмитрия Гордона с депутатом Госдумы Натальей Поклонской и экс-министром обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорем Гиркиным (Стрелковым) являются его личной инициативой.
Росбалт 07:59
Экономика
Греф заявил о переносе годового собрания акционеров Сбербанка
Годовое общее собрание акционеров (ГОСА) Сбербанка перенесено с 26 июня на 25 сентября, заявил президент банка Герман Греф.
Ведомости 08:40
Здоровье
Коронавирусом в Саратовской области заразились около 100 медиков
В Саратовской области около 100 медицинских работников, включая частные клиники, имеют подтвержденные случаи заболевания коронавирусом.
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Алена Шишкова впервые показала своего парня
Красавица твердо придерживается принципа «счастье любит тишину» и не распространяется на данную тему, однако недавно она сделала небольшое исключение, впервые показав своего парня.
Bimru.ru 05:23
Происшествия
Дело о массовом отравлении таллием в Таганроге дошло до суда
По версии следствия, в 2017 году на ТАНТК обвиняемый из неприязни к нескольким сотрудникам добавил в 19-литровые бутылки с питьевой водой химическое вещество, содержащее таллий — яд, схожий по токсичности с мышьяком.
Ёрш 09:36
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал поклонникам домашнюю теплицу
Артист рассказал, что идея завести собственную теплицу принадлежит именно Алле Борисовне.
RuNews24.ru вчера в 21:37
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые показала фото из роддома
Телеведущая сделала подборку архивных снимков в честь дня рождения.
Городовой 07:32
Общество
Порядок сдачи ЕГЭ и ОГЭ в 2020 году определили в России
ОГЭ в этом году отменен совсем. ЕГЭ будут сдавать только те, кому результаты экзамена нужны для поступления в вуз.
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Общество
С начала июня лекарства в России начнут продавать дистанционно
Продавать лекарственные средства на территории Российской Федерации начнут дистанционно.
Первый областной 08:59
Футбол
«Зенит» продлил контракт с Кокориным до конца сезона
Контракт нападающего Александра Кокорина с петербургским "Зенитом" был продлен на период доигрывания сезона, также продлен договор его аренды в "Сочи", сообщил РИА Новости генеральный директор "сине-бело-голубых" Александр Медведев.
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Общество
Сбербанк создал компанию для поддержки производства вакцины от коронавируса
Сбербанк России создал компанию как проектный офис для поддержки производства вакцины от нового коронавируса, а не для производства этой вакцины, сообщил глава кредитной организации Герман Греф.
Интерфакс 09:35
Шоу-бизнес
Представитель Гагариной прокомментировал слухи о ее разводе
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал слухи о ее расставании с супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым.
Известия 08:04
Экономика
Подготовлен план восстановления экономики России
Правительство подготовило план восстановления экономики России, сообщает «Интефракс» со ссылкой на ознакомившиеся с документом источники.
Lenta.ru 08:54