с чего всё началось

Кабинет министров утвердил постановление, согласно которому арендодателям будет предоставлена отсрочка по уплате отдельных налогов и авансовых платежей по ним. Поддержка будет оказана тем, кто предоставляет арендаторам помещения отсрочку по арендной плате.

Происшествия Врачи ялуторовской больницы сообщили о неполучении стимулирующих выплат Инцидент произошел в Ялуторовске. Выплаты были выделены за особые условия труда при работе с пациентами больных коронавирусом.

Здоровье Из-за коронавируса два хутора Волгоградской области могут «закрыть» Заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов на брифинге отметил, что заболевания выявлены в хуторах Сазонов и Дорофеевский, где живут почти 300 человек. 4

Экономика Номинальный ВВП России в апреле упал на 28% В нерабочем апреле номинальный ВВП России (рассчитывается в текущих, а не сопоставимых ценах) составил 6,3 трлн рублей, что на 28% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. 229

Авто АвтоВАЗ может выпустить новую модель Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family. 586

Экономика Путин устроил разнос по коронавирусным выплатам. Пересказываем совещание максимально коротко Владимир Путин сегодня провел совещание по коронавирусным выплатам врачам, семьям с детьми и бизнесу.

Космос Получены четкие снимки рождения планет в облаке вокруг далекой звезды Коронограф помогает увидеть далекие и тусклые объекты, находящиеся поблизости от ярких, и позволил лучше рассмотреть новорожденные планеты на общем фоне газопылевого диска PDS 70.

Фигурное катание Алина Загитова отмечает 18-летие Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой. 5

Экономика Путин раскритиковал Решетникова за недостаточную помощь предприятиям Президент России Владимир Путин на совещании с правительством по выплатам медикам упрекнул главу Минэкономразвития Максима Решетникова в недостаточном количестве кредитов.

Футбол «Авангард» покидают восемь футболистов Пресс-служба курского "Авангарда" на официальном сайте объявила о расставании с восемью игроками состава.

Политика СБУ отреагировала на интервью Гордона со Стрелковым Интервью украинского журналиста Дмитрия Гордона с депутатом Госдумы Натальей Поклонской и экс-министром обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорем Гиркиным (Стрелковым) являются его личной инициативой. 34

Экономика Греф заявил о переносе годового собрания акционеров Сбербанка Годовое общее собрание акционеров (ГОСА) Сбербанка перенесено с 26 июня на 25 сентября, заявил президент банка Герман Греф. 26

Шоу-бизнес Алена Шишкова впервые показала своего парня Красавица твердо придерживается принципа «счастье любит тишину» и не распространяется на данную тему, однако недавно она сделала небольшое исключение, впервые показав своего парня. 7

Происшествия Дело о массовом отравлении таллием в Таганроге дошло до суда По версии следствия, в 2017 году на ТАНТК обвиняемый из неприязни к нескольким сотрудникам добавил в 19-литровые бутылки с питьевой водой химическое вещество, содержащее таллий — яд, схожий по токсичности с мышьяком.

Общество Порядок сдачи ЕГЭ и ОГЭ в 2020 году определили в России ОГЭ в этом году отменен совсем. ЕГЭ будут сдавать только те, кому результаты экзамена нужны для поступления в вуз.

Футбол «Зенит» продлил контракт с Кокориным до конца сезона Контракт нападающего Александра Кокорина с петербургским "Зенитом" был продлен на период доигрывания сезона, также продлен договор его аренды в "Сочи", сообщил РИА Новости генеральный директор "сине-бело-голубых" Александр Медведев. 1

Общество Сбербанк создал компанию для поддержки производства вакцины от коронавируса Сбербанк России создал компанию как проектный офис для поддержки производства вакцины от нового коронавируса, а не для производства этой вакцины, сообщил глава кредитной организации Герман Греф. 5