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Общество Прокуратура проверит сообщения об утечке данных нарушителей карантина Ранее в СМИ появилась информация о том, что на сервисах по оплате штрафов при введении любого случайного уникального идентификатора о начислении штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве можно увидеть паспортные данные нарушителя. 369

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Энергетика Нефть Urals подорожала до более $30 за баррель Цена нефти Urals в северо-западной Европе поднялась в прошлую пятницу на $1,49 за баррель вслед за котировками Brent.

Авто «АвтоВАЗ» может выпустить новую модель Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family. 200

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Происшествия В Петербурге возбудили дело из-за гибели женщины на тротуаре после ДТП Полиция возбудила уголовное дело после ДТП в центре Санкт-Петербурга, где автомобиль такси после аварии выехал на тротуар и сбил дорожный знак, который упал женщину, стоящую у дороги с двумя детьми. 318

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