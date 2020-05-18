Экономика
ТАССПравительство утвердило отсрочку по налогам для арендодателей
Кабинет министров РФ утвердил налоговую отсрочку для арендодателей, сообщила пресс-служба правительства.
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Автоматически обработано 7189 источников, обновлено в 12:27, Ашберн
Общество
Прокуратура проверит сообщения об утечке данных нарушителей карантина
Ранее в СМИ появилась информация о том, что на сервисах по оплате штрафов при введении любого случайного уникального идентификатора о начислении штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве можно увидеть паспортные данные нарушителя.
Российская газета 05:15
Общество
Каждый четвёртый россиянин потолстел при удалённой работе
Исследовательский центр портала Superjob провёл опрос среди россиян, перешедших на удалённую работу.
News.ru 10:34
Общество
Правительство продлило работающим пенсионерам больничные до 29 мая
Правительство дало работающим пенсионерам, вынужденным соблюдать самоизоляцию и не имеющим возможность работать удаленно, право продлить электронные больничные на срок с 12 по 29 мая.
Интерфакс 06:39
Энергетика
Нефть Urals подорожала до более $30 за баррель
Цена нефти Urals в северо-западной Европе поднялась в прошлую пятницу на $1,49 за баррель вслед за котировками Brent.
ТАСС 11:51
Общество
В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу
Губернатор Свердловской области принял решение продлить ограничительные меры в регионе.
Российская газета 11:53
Общество
Теплая погода в Брянскую область не придет до конца мая
В последнее время в Брянской области, как и по всей центральной части России, значительно похолодало.
Городской32 (Брянск) 07:49
Общество
Большинство россиян сочли коронавирус опаснее сезонного гриппа
Каждый второй россиянин считает, что коронавирус опаснее, чем сезонный грипп.
Известия 10:36
Авто
«АвтоВАЗ» может выпустить новую модель
Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family.
Автоновости дня 02:50
Кино
Скончался французский актер Мишель Пикколи
Французский актер кино и театра Мишель Пикколи скончался от инсульта на 95-м году жизни, сообщает AFP со ссылкой на его семью и друзей.
МИР 24 11:14
Фигурное катание
Загитова похвасталась подарками на 18-летие
Спортсменка, которой исполнилось 18 лет, опубликовала снимки с цветами, воздушными шарами и ювелирными украшениями.
Lenta.ru 04:44
Шоу-бизнес
Опубликовано архивное фото Аллегровой без парика и макияжа
Фанаты Ирины Аллегровой опубликовали в Instagram фотографию артистки, запечатленной без белокурого парика и яркого макияжа.
ТВ Центр 06:22
Общество
Кадыров потребовал уволить медиков, заявивших о нехватке масок
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить «провокаторов», которые заявили о нехватке защитных средств в регионе.
Коммерсантъ вчера в 17:27
Происшествия
В Петербурге возбудили дело из-за гибели женщины на тротуаре после ДТП
Полиция возбудила уголовное дело после ДТП в центре Санкт-Петербурга, где автомобиль такси после аварии выехал на тротуар и сбил дорожный знак, который упал женщину, стоящую у дороги с двумя детьми.
ТАСС 12:13
Общество
В Ростовской области приостановлен процесс выхода из режима изоляции
В Ростовской области начавшая действовать программа по выходу из режима самоизоляции и снятию ограничений приостановлена из-за высоких темпов распространения коронавируса.
Российская газета 05:36
Общество
Bloomberg сообщил о 108 млн попавших под новый карантин китайцах
Под карантинными мерами изоляции, которые китайские власти приняли в связи с новой вспышкой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, оказались более 108 млн человек на северо-востоке Китая, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
РБК 09:28
Происшествия
Двое осужденных за теракт в метро Петербурга подали в суд на УФСИН
Двое осужденных по делу о совершенном в метро Санкт-Петербурга в 2017 году теракте - Акрам Азимов и Мухамадюсуп Эрматов - подали иски к УФСИН по городу и Ленинградской области.
ТАСС 10:43
Наука
Лекарство от коронавируса нашли в Германии
Оказалось, что это лекарство действительно препятствует размножению вируса.
Цензуры.Нет 15 мая в 09:48
Общество
Прикованная к постели москвичка получила штраф за нарушение самоизоляции
Жительница Москвы, профессор РУДН Ирина Карабулатова, которая почти год не выходит из квартиры и прикована к постели, получила уведомление о штрафе в четыре тысячи рублей за нарушение самоизоляции.
Lenta.ru 05:18
Политика
Генпрокурор США обвинил Apple в сговоре с Россией
Генпрокурор США Уильям Барр обвинил американскую телекоммуникационную компанию Apple в сотрудничестве с Россией и Китаем, пытающимися, по его мнению, организовать слежку за гражданами.
РИА Новости 12:03
Единоборства
Оверим победил Харриса на UFC Fight Night 172
Голландец Алистар Оверим одержал победу над Уолтом Харрисом на UFC Fight Night 172. Встреча завершилась во втором раунде.
РЕН ТВ 16 мая в 23:52
Общество
«Газпром» начал проектирование газопровода «Сила Сибири-2»
«Газпром» начал проектно-изыскательские работы по транзитному трубопроводу «Сила Сибири-2» в Китай, сообщил председатель правления компании Алексей Миллер.
Коммерсантъ 11:03
Армия и оружие
В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»
Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
REGNUM 01:22
Экономика
В Самарской области малоимущим семьям «обнулили» плату за ЖКХ
В Самарской области малоимущим семьям компенсируют расходы за ЖКХ в апреле.
63.ru вчера в 11:15
Шоу-бизнес
Наташа Королева рассказала о самочувствии Заворотнюк
Певица Наташа Королева рассказала о самочувствии актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой диагностирована глиобластома.
РИА Новости вчера в 05:05
Армия и оружие
Индийский генерал заявил, что ВВС страны отказываются от приобретения F-21 американского производства
Из Индии приходят сообщения о том, что командование ВВС страны решило отказаться от рассмотрения возможности приобретения американских истребителей F-21.
Военное обозрение вчера в 03:00
Футбол
«Ливерпуль» хотел переманить Сане из «Манчестер Сити»
Журналист Sport Bild Кристиан Фальк в Twitter прокомментировал появившуюся информацию об интересе «Ливерпуля» к вингеру «Манчестер Сити» Лерою Сане.
Евро-футбол.ру 10:59
Музыка
Клип Little Big вошел в пятерку самых просматриваемых видео в мире
«Наш новый клип «Hypnodancer» оказался на 5 месте в еженедельном чарте самых просматриваемых видео в мире на YouTube», - говорится в сообщении.
Rambler News Service 09:29
Общество
В Воронеже волонтер продала продуктовые наборы для малоимущих
Православие и Мир 05:16