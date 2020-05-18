Экономика

Inc-news.ruInc-news.ruАрендодателям предоставят отсрочку по налогам

Кабинет министров утвердил постановление, согласно которому арендодателям будет предоставлена отсрочка по уплате отдельных налогов и авансовых платежей по ним. Поддержка будет оказана тем, кто предоставляет арендаторам помещения отсрочку по арендной плате.
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с чего всё началось
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 правительство России утвердило
 для арендодателей отсрочку по уплате отдельных налогов и авансовых платежей.
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Кабмин утвердил отсрочку по налогам для арендодателей

Российская газетавчера в 11:52

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RT на русскомвчера в 11:30

Правительство утвердило отсрочку по налогам для арендодателей

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Правительство утвердило отсрочку по налогам для арендодателей

РБКвчера в 13:12
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 22:52, Ашберн
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