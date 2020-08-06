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Комсомольская правда
Комсомольская правда

Арест 33 россиян в Минске оказался провокацией спецслужб Украины

Компан (наш источник предполагает, что на завершающем этапе операции он был привлечен к сотрудничеству спецслужбами Белоруссии) и довез ребят до Минска на двух микроавтобусах.В источнике
С чего всё началось
Комсомольская правда

Арест 33 россиян в Минске оказался провокацией спецслужб Украины

29 июля в Минске были задержаны 33 россиянина. Всех их окрестили отрядом ЧВК - частной военной компании «Вагнер», обвинили в «приготовлении к участию в массовых беспорядках» и подшили к делу местных оппозиционеров Сергея Тихановского и Николая Статкевича, задержанных ранее.
Комсомольская правдавчера в 16:45
Подробнее о событии
Вести.Ru

Карты раскрыты: Украина хочет поссорить Россию и Белоруссию накануне выборов (Эфир от 07.08.2020). 60 минут

Вести.Ru09:08
RT на русском

СМИ назвали задержание россиян в Белоруссии провокацией украинских спецслужб

RT на русском03:57
Комсомольская правда

Арест 33 россиян в Минске оказался провокацией спецслужб Украины

Комсомольская правдавчера в 16:45
ТАСС

СМИ: задержанные в Белоруссии россияне стали жертвами провокации украинских спецслужб

ТАСС18:29
Lenta.ru

Арест россиян из ЧВК Вагнера в Минске оказался провокацией спецслужб Украины

Lenta.ru17:48
Известия

Названа цель провокации украинских спецслужб в Минске

Известия17:54
РИА Новости

KП: задержанные в Минске стали жертвами провокации спецслужб Украины

РИА Новости18:38

«Локомотив» и «Зенит» назвали стартовые составы на Суперкубок России

Форвард Федор Смолов остался на скамейке запасных московского "Локомотива" в матче за Суперкубок России по футболу против петербургского "Зенита", в нападении сыграет Эдер, сообщается на сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).
РИА Новости10:59

Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ru5 августа в 13:27
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Регуляция глюкозы организмом зависит от пола

Исследователи из Медицинской школы Университета Тафтса и Высшей школы биомедицинских наук Тафтса обнаружили у мышей специфические для самок нейронные механизмы, которые могут изменить роль эстрогена в метаболизме глюкозы на разрушительный.
MedikForum.ru00:50

Раскрыт принцип действия российской вакцины от коронавируса

Частицы коронавируса, которые присутствуют в составе вакцины, никак не навредят человеку, так как они «мертвые», заявил директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, сообщает РИА Новости.
Live2408:14
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Украина начнет преследовать воевавших в Донбассе иностранцев

Офис генерального прокурора Украины открыл дела против более сотни иностранцев, которые участвовали в вооруженном конфликте в Донбассе на стороне самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Lenta.ru10:57
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Советник Путина оценил прогноз Гейтса о «катастрофе хуже коронавируса»

Советник президента России, специальный представитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев заявил, что в словах Билла Гейтса о глобальном экологическом кризисе нет ничего нового, все оценки на уровне отдельных стран и международных организаций говорят о том, что уже сейчас нужно приложить максимум усилий для снижения негативного влияния на климат.
РИА Новости08:47
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В Белоруссии отменили концерты звезд из России перед выборами

В преддверии президентских выборов в Белоруссии, которые должны пройти 9 августа, в стране отменили концерты с участием российских звезд, включая Леонида Агутина, Григория Лепса, Владимира Преснякова и других.
Газета.Ru05:14
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Российско-белорусский спутник планируют запустить в 2025 году

Совместный Российско-белорусский спутник планируется запустить через 5 лет, сообщил директор НИРУП «Геоинформационные системы» Национальной академии наук Белоруссии и главный конструктор Белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли Сергей Золотой 7 августа на выставке «Беларусь интеллектуальная», передает БелТА.
ИА Красная Весна07:58

В правительстве ФРГ приняли к сведению призыв Тихановской к Меркель

Правительство Германии приняло к сведению призыв оппозиционного кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, который она сделала в беседе с немецкой прессой в среду, 5 августа.
Известия5 августа в 16:06
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Минпромторг позволит использовать старые детали при ремонте авто

Минпромторг России рассматривает запрет повторного использования ряда автокомпонентов только при внесении изменений в конструкцию транспортных средств, а возможность применять старые детали при ремонте машин будет сохранена, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
РИА Новости08:48
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Спикер ГД: у Союзного государства есть серьезные перспективы развития

Спикер Государственной Думы, Председатель Парламентского собрания Союза Беларуси и России Вячеслав Володин уверен, что Союзное государство имеет серьезные перспективы развития и возможности интеграции в различных сферах.
Дума ТВ11:25