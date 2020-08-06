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Комсомольская правда
Комсомольская правда

Арест 33 россиян в Минске оказался провокацией спецслужб Украины

Компан (наш источник предполагает, что на завершающем этапе операции он был привлечен к сотрудничеству спецслужбами Белоруссии) и довез ребят до Минска на двух микроавтобусах.В источнике
С чего всё началось
Комсомольская правда

Арест 33 россиян в Минске оказался провокацией спецслужб Украины

29 июля в Минске были задержаны 33 россиянина. Всех их окрестили отрядом ЧВК - частной военной компании «Вагнер», обвинили в «приготовлении к участию в массовых беспорядках» и подшили к делу местных оппозиционеров Сергея Тихановского и Николая Статкевича, задержанных ранее.
Комсомольская правдавчера в 16:45
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Интерфакс

В РФ сочли «украинской постановкой» задержание в Белоруссии 33 россиян

Интерфакс19:13
РИА Новости

KП: задержанные в Минске стали жертвами провокации спецслужб Украины

РИА Новости18:38
RT на русском

СМИ назвали задержание россиян в Белоруссии провокацией спецслужб Украины

RT на русском18:10
ТАСС

СМИ: задержанные в Белоруссии россияне стали жертвами провокации украинских спецслужб

ТАСС18:29
Lenta.ru

Арест россиян из ЧВК Вагнера в Минске оказался провокацией спецслужб Украины

Lenta.ru17:48
Известия

Названа цель провокации украинских спецслужб в Минске

Известия17:54
Комсомольская правда

Арест 33 россиян в Минске оказался провокацией спецслужб Украины

Комсомольская правдавчера в 16:45

Лукашенко заявил, что коронавирус ему «подкинули»

По словам главного редактора издания "Гордон" Алеси Бацман, которая присутствовала в Минске на записи интервью, президент Белоруссии дословно заявил следующее: "Коронавирус мне подкинули, мы сейчас это расследуем".
Лукашенко заявил, что коронавирус ему «подкинули»
Вести.Ruвчера в 11:58
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Ефремов не узнал себя на видео после ДТП во время просмотра в суде

Ближе к концу заседания и после просмотра видео, снятых в день аварии, адвокат семьи погибшего в ДТП Александр Добровинский спросил у Ефремова, узнает ли тот себя на продемонстрированных кадрах.
Газета.Ruвчера в 12:54
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Россия отвергла претензии Японии по поводу приезда главы МЧС на Курилы

Посольство РФ в Токио считает неприемлемым заявления МИД Японии по поводу участия главы МЧС РФ Евгения Зиничева в открытии аварийно-спасательного центра МЧС России на острове Кунашир.
Интерфаксвчера в 01:14
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В Приморье девушка «продала душу дьяволу» за 93 тысячи рублей

Полицейские задержали 18-летнего жителя Владивостока, который подозревается в обмане 16-летней знакомой на 93 тысячи рублей под предлогом того, что он является проводником между человеком и дьяволом и может обеспечить исполнение желаний, сообщает УМВД по Приморскому краю.
РИА Новости20:28

Twitter добавил специальную маркировку на аккаунты Кремля и МИД РФ

В Twitter пояснили, что такая маркировка в дальнейшем появится: на аккаунтах ключевых правительственных чиновников, в том числе из министерства иностранных дел, институциональных структур, а также послов, официальных представителей и ключевых дипломатических лидеров, на аккаунтах государственных СМИ, их главных редакторов и старших сотрудников.
Коммерсантъ20:26
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ОБСЕ: с начала перемирия на Донбассе зафиксировано 250 нарушений

В отчете мониторинговой миссии ОБСЕ указывается на то, что за отчетный период с начала перемирия был зафиксирован 251 случай нарушения режима прекращения огня: 45 взрывов, 201 выстрел из стрелкового оружия, а также запуски сигнальных ракет.
Московский Комсомолецвчера в 19:38