Арест Медведчука назвали козырем Байдена при встрече с Путиным
«Украина хочет наиграть максимум козырей для Байдена, чтобы он мог разменять их на что-то во время встречи с Путиным, которая, на мой взгляд, все же состоится», — приводит «Вечерняя Москва» слова Коктыша.В источнике
С чего всё началось
Медведчук — козырь Киева. Кого Россия может отдать в обмен на «кума Путина»
Киев может предложить Москве обменять Виктора Медведчука на осужденных в России украинцев, если политику вынесут обвинительный приговор. Как на эту идею отреагируют российские власти и кого они могут отдать в обмен на «кума Путина», «Вечерней Москве» рассказали политологи. В чем обвиняют Медведчука?
Вечерняя Москвавчера в 08:44
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Российский политолог назвал «козырь» США во время встречи Байдена и Путина
Московский Комсомолец01:17