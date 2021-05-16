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Арест Медведчука назвали козырем Байдена при встрече с Путиным

«Украина хочет наиграть максимум козырей для Байдена, чтобы он мог разменять их на что-то во время встречи с Путиным, которая, на мой взгляд, все же состоится», — приводит «Вечерняя Москва» слова Коктыша.В источнике
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С чего всё началось

Медведчук — козырь Киева. Кого Россия может отдать в обмен на «кума Путина»

Киев может предложить Москве обменять Виктора Медведчука на осужденных в России украинцев, если политику вынесут обвинительный приговор. Как на эту идею отреагируют российские власти и кого они могут отдать в обмен на «кума Путина», «Вечерней Москве» рассказали политологи. В чем обвиняют Медведчука?
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Российский политолог назвал «козырь» США во время встречи Байдена и Путина

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Российский политолог назвал «козырь» для США при встрече Байдена и Путина

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Политолог назвал арест Медведчука «козырем» американцев

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Арест Медведчука сочли «козырем» на встрече Байдена и Путина

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Политолог назвал арест Медведчука «козырем» при встрече Байдена и Путина

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