«Украина хочет наиграть максимум козырей для Байдена, чтобы он мог разменять их на что-то во время встречи с Путиным, которая, на мой взгляд, все же состоится», — приводит «Вечерняя Москва» слова Коктыша.

С чего всё началось Медведчук — козырь Киева. Кого Россия может отдать в обмен на «кума Путина» Киев может предложить Москве обменять Виктора Медведчука на осужденных в России украинцев, если политику вынесут обвинительный приговор. Как на эту идею отреагируют российские власти и кого они могут отдать в обмен на «кума Путина», «Вечерней Москве» рассказали политологи. В чем обвиняют Медведчука? Вечерняя Москва вчера в 08:44