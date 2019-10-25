с чего всё началось

Арест акций проектной компании South Stream Transport B.V. не повлияет на строительство и работу "Турецкого потока", сообщают СМИ в пятницу, 25 октября. Как уточняется, окружной суд Амстердама выдал разрешение НАК "Нафтогаз Украины" на арест акций компании.

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Шоу-бизнес Максим Фадеев высказался о скандале с Наргиз Продюсер Максим Фадеев прокомментировал скандал, который произошёл у него с певицей Наргиз, пишет РИА Новости.

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