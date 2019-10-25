Общество
Российская газетаАрест акций проектной компании не остановит «Турецкий поток»
Арест акций проектной компании South Stream Transport B.V. не повлияет на строительство и работу "Турецкого потока", сообщают СМИ в пятницу, 25 октября. Как уточняется, окружной суд Амстердама выдал разрешение НАК "Нафтогаз Украины" на арест акций компании.
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с чего всё началось
«Это было сделано в связи с рассмотрением дела о мошеннических действиях «Газпрома» при передаче этих акций компании «Трансгаз Краснодар» (Transgaz Krasnodar LLC) за один день до того, как судебные исполнители начали заморозку активов «Газпрома» в Нидерландах», — написал на своей странице в сети Facebook исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.РБК09:40
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