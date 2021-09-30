Евгений Тепляков, дочь которого в девять лет поступила на психологический факультет Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова, рассказал, что Алиса за месяц усвоила программу на семестр.
Правительство предлагает поднять минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2022 года на 6,4%, до 13 617 рублей, следует из законопроекта (1258300-7), внесенного вместе с бюджетным пакетом в Госдуму в четверг.
«Выявлен и задокументирован факт незаконного пересечения в августе 2021 года государственной границы Российской Федерации в направлении Украины главным редактором интернет-издания The Insider* Романом Доброхотовым при посредничестве иных лиц», — приводит ТАСС сообщение.