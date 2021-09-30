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Арест главы Group-IB может быть связан с делом экс-сотрудников ФСБ о госизмене

Арест основателя и руководителя компании Group-IB Ильи Сачкова может быть связан с уголовным делом бывших офицеров ФСБ Дмитрия Докучаева и Сергея Михайлова, ранее осужденных за госизмену.
ТАСС
О появлении новых деталей ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Lenta.ru
"Дело самого Сачкова может быть связано с делом Докучаева и Михайлова. Известно, что Сачков ранее был допрошен по делу бывших сотрудников ФСБ в качестве свидетеля", - сказал собеседник агентства.
ТАСС
Еще двое обвиняемых в рамках данного дела - Михайлов и бывший сотрудник "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов - были приговорены к 22 и 14 годам колонии строгого режима.
ТАСС

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Арест главы Group-IB может быть связан с делом экс-сотрудников ФСБ о госизмене
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