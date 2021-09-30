Арест основателя и руководителя компании Group-IB Ильи Сачкова может быть связан с уголовным делом бывших офицеров ФСБ Дмитрия Докучаева и Сергея Михайлова, ранее осужденных за госизмену. Об этом ТАСС рассказал источник ТАСС в правоохранительных органах.
Компания Mercury Retail Group, управляющая сетями алкогольных ретейлеров "Красное & белое" и "Бристоль", намерена провести первичное публичное размещение акций (IPO) в Москве к концу года с привлечением более $1 млрд.
По словам родителей, ректор СПбГУП Александр Запесоцкий и первый проректор Лариса Пасешникова угрожают студентам административной и уголовной ответственностью за участие в занятиях в театре в вечернее время и оплату аренды зала.
Установлено, что 30 сентября 2021 года 04:45 часов после тушения пожара в квартире многоквартирного жилого дома по улице Молодежной в городе Гае Оренбургской области обнаружены тела двоих проживавших в квартире девушек с признаками насильственной смерти.