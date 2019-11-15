Происшествия
Российская газетаАрестован гендиректор ЧОПа, охранявшего колледж в Благовещенске
Благовещенский городской суд определил меру пресечения для генерального директора ЧОП "Сириус-А", обвиняемого по делу о стрельбе в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства.
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с чего всё началось
После стрельбы в Благовещенске гендиректору частной охранной организации «Сириус-А» предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщается на сайте Следственного комитета.Ведомостивчера в 04:28
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Михаил Вилков отстранен от судейства на матчах РПЛ
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Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм
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В России может появиться 50-рублевая монета
Центральный банк Российской Федерации допустил выпуск в стране монеты номиналом 50 рублей, об этом 15 ноября сообщает «Газета.ру» со ссылкой на замдиректора департамента наличного денежного обращения регулятора Владимира Демиденко.
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Помпео рассказал о разнице между признанием Крыма и Голанских высот
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Общество
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Основатель компании Microsoft Билл Гейтс обошел главу Amazon Джеффа Безоса и снова возглавил список миллиардеров Bloomberg.
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Ранее диетологи рассказали, что нужно есть утром, чтобы чувствовать себя бодрым и здоровым весь день.
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Происшествия
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Александра Трусова упала на Гран-при в Москве
Российская фигуристка, победительница этап Гран-при в Канаде Александра Трусова допустила забавное падение на турнире в Москве, который проходит на льду "Мегаспорта".
Музыка
Пригожин оценил шансы Бузовой спеть на «Евровидении»
Политика
Вдова Литвиненко пригрозила Джонсону судом из-за доклада по России
Вдова бывшего агента ФСБ Александра Литвиненко Марина Литвиненко планирует через суд оспорить решение британского правительства не публиковать доклад о предполагаемом вмешательстве России в британскую политику.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева за концерт в Минске заработала 18 млн рублей
Концерт Аллы Пугачевой в белорусской столице посетили 15 тысяч человек.
Шоу-бизнес
Яна Рудковская прокомментировала «измены» Евгения Плющенко
В Telegram Рудковская поделилась ссылкой на материал СМИ, в котором её супруга обвинили в изменах.
Здоровье
Нарколог предупредил о вреде курения кальяна
Курение кальяна не менее вредно для здоровья, чем курение сигарет, и может привести к серьезным заболеваниям, рассказал Агентству "Москва" заведующий Центром профилактики и лечения табакокурения и нехимических зависимостей Московского научно-практического центра наркологии Олег Кутушев.
Хоккей
Россиянин Зубов получил перстень члена Зала хоккейной славы
Олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Зубов стал обладателем перстня члена Зала хоккейной славы.
Происшествия
В Татарстане четыре человека погибли в ДТП
В Лаишевском районе Татарстана четыре человека погибли и трое пострадали при лобовом столкновении двух автомобилей, сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД России.
Происшествия
Пожар на птицефабрике в Нижнем Тагиле потушен
В Нижнем Тагиле ликвидирован пожар на птицефабрике. Об этом сообщает пресс-служба свердловского управления МЧС.
Шоу-бизнес
Пропавшую мать актера Александра Носика нашли в больнице
Актриса Мария Стерникова, мать известного актера Александра Носика, обнаружена в больнице волонтерами поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», передают РИА Новости.
Общество
В Боливии в столкновении с полицией погибли пять сторонников Моралеса
Около боливийского города Кочабамба полицией были убиты пять сторонников подавшего в отставку президента страны Эво Моралеса.
Общество
Галкин высказался об отмене своих концертов
Комик и телеведущий Максим Галкин записал видеообращение, в котором прокомментировал информацию об отмене его выступлений из-за недавнего заявления о цензуре на телевидение.
Происшествия
Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете
Авто
Эксперты рассказали, нужно ли прогревать двигатель машины зимой
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Трамп потребовал от Токио и Сеула увеличить расходы на контингент США
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Общество
Россияне потеряли интерес к гречке и перешли на манку
Россияне стали реже покупать гречневую крупу и все чаще чечевицу и манку в 2019 году.