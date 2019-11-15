Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаАрестован гендиректор ЧОПа, охранявшего колледж в Благовещенске

Благовещенский городской суд определил меру пресечения для генерального директора ЧОП "Сириус-А", обвиняемого по делу о стрельбе в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства.
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После стрельбы в Благовещенске гендиректору частной охранной организации «Сириус-А» предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщается
 на сайте Следственного комитета.
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