Арестован начальник отдела Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского
Арестован начальник отдела Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского Как стало известно "Ъ", арестованный по обвинению в госизмене доцент Московского физико-технического института (МФТИ) и начальник отдела Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского (ЦАГИ) Анатолий Губанов участвовал в разработке перспективных моделей гиперзвуковых ракет.В источнике
Подробнее о событии
Арестованный за госизмену физик создавал первый гиперзвуковой гражданский лайнер
Lenta.ruвчера в 13:07
Арестован начальник отдела Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского
Коммерсантъвчера в 13:52