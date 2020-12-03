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Арестован начальник отдела Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского

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Арестован начальник отдела Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского Как стало известно "Ъ", арестованный по обвинению в госизмене доцент Московского физико-технического института (МФТИ) и начальник отдела Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского (ЦАГИ) Анатолий Губанов участвовал в разработке перспективных моделей гиперзвуковых ракет.В источнике
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Известия

Обвиняемый в госизмене физик занимался гиперзвуковыми самолетами

Известия01:19
РБК

Обвиненный в госизмене физик занимался гиперзвуковыми самолетами

РБКвчера в 15:59
Lenta.ru

Арестованный за госизмену физик создавал первый гиперзвуковой гражданский лайнер

Lenta.ruвчера в 13:07
РИА Новости

Обвиняемый в госизмене физик занимался гиперзвуковыми самолетами

РИА Новостивчера в 13:51
ТАСС

Подозреваемый в госизмене российский ученый занимался разработкой гиперзвукового самолета

ТАССвчера в 13:33
Интерфакс

Обвиненный в госизмене ученый занимался гиперзвуковыми самолетами

Интерфаксвчера в 12:50
Коммерсантъ

Арестован начальник отдела Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского

Коммерсантъвчера в 13:52

Конгресс США согласовал новые санкции против «Северного потока-2»

Новые ограничения против строительства газопровода «Северный поток-2» вошли в проект оборонного бюджета США на 2021 год, следует из согласованной обеими палатами конгресса США версии закона об ассигнованиях на национальную оборону на следующий год.
РБК20:15

ЕС обвинил Россию и Китай в распространении дезинформации по коронавирусу

В Евросоюзе считают, что иностранные игроки, в частности, Россия и Китай, распространяли дезинформацию вокруг пандемии коронавируса, на это требуется организованный общеевропейский ответ, говорится в обнародованном в четверг Европейской комиссией Плане действий в области демократии.
РИА Новостивчера в 07:43

В США на военной базе Форт-Брэгг обнаружили тела двух человек

Вашингтон, 4 декабря 2020, 09:24 — REGNUM На полигоне военной базы Форт-Брэгг, которая находится в американском штате Северная Каролина и является одной из главных баз вооруженных сил (ВС) США, обнаружены тела двух человек.
REGNUM01:24

Филева объяснила нежелание S7 становиться лоукостером

Председатель совета директоров S7 Airlines Татьяна Филева в интервью телеканалу РБК рассказала, что авиакомпания не планирует становиться лоукостером и переходить в низкобюджетный сегмент, несмотря на его быстрый рост.
РБК02:56

Владимир Путин поручил начать в России массовую вакцинацию от коронавируса

Масштабная вакцинация врачей и учителей может начаться в конце следующей недели. 🔸Вакцинация будет бесплатной и добровольной. 🔸В ближайшие дни в РФ будет произведено 2 млн доз вакцины от коронавируса. 🔸Прививать будут российским препаратом Sputnik V. Ранее разработчик вакцины заявил о её предварительной эффективности в 95%.
ТРК Радонежьевчера в 01:06

Биатлониста Шопина дисквалифицировали на год за нарушение спортивной дисциплины

"Решением дисциплинарного комитета от 27.10.2020 в отношении Шопина Юрия Валентиновича применена санкция в виде отстранения от участия в соревнованиях, учебно-тренировочных сборах и иных спортивных мероприятий сроком на один год за нарушение спортивной рабочей дисциплины", - сказал Нуждов.
ТАСС Спорт1 декабря в 11:26

Уборщица уволилась из школы в Хабаровске после драки с семиклассником

Уборщица школы №49 в Хабаровске уволилась по собственному желанию из-за инцидента с семиклассником, сообщил РИА Новости начальник отдела управления образования городской администрации Алексей Соболев.
РИА Новости02:29

У Тесака нашли еще одну предсмертную записку с отрицанием вины в убийствах

Следователи, которые выясняли обстоятельства гибели Максима Марцинкевича, известного по прозвищу Тесак, нашли у него еще одну предсмертную записку, в которой он отрицал какую-либо причастность к совершенным убийствам, инкриминированным ему.
ТАССвчера в 15:40

Косторная пропустит этап Кубка России в Москве из-за коронавируса

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная не выступит на пятом этапе Кубка России в Москве из-за заражения коронавирусом, сообщил РИА Новости генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.
РИА Новости01:57