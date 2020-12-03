Владимир Путин поручил начать в России массовую вакцинацию от коронавируса

Масштабная вакцинация врачей и учителей может начаться в конце следующей недели. 🔸Вакцинация будет бесплатной и добровольной. 🔸В ближайшие дни в РФ будет произведено 2 млн доз вакцины от коронавируса. 🔸Прививать будут российским препаратом Sputnik V. Ранее разработчик вакцины заявил о её предварительной эффективности в 95%.