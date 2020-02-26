Происшествия

RT на русскомRT на русскомАрестован один из готовивших нападение на школу в Саратове подростков

Волжский районный суд арестовал одного из подростков из Саратова, которые планировали совершить вооружённое нападение на школу.
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Второго подозреваемого в подготовке к расстрелам в школе отправили в СИЗО

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Версия-Саратов10:03

Второго подростка арестовали за подготовку массового расстрела в школе Саратова

Регион 6409:59
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