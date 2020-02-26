Происшествия
RT на русскомАрестован один из готовивших нападение на школу в Саратове подростков
Волжский районный суд арестовал одного из подростков из Саратова, которые планировали совершить вооружённое нападение на школу.
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Футбол
Букмекеры считают «Манчестер Сити» фаворитом в матче с «Реалом»
26 февраля состоится матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором сыграют «Манчестер Сити» и «Реал Мадрид».
Политика
Эрдоган заявил о двусторонней встрече с Путиным 5 марта
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в рамках саммита по Сирии, который пройдет 5 марта в Стамбуле, запланирована также и двусторонняя встреча с президентом России Владимиром Путиным.
Шоу-бизнес
Анастасия Шубская и Александр Овечкин ждут второго ребенка
Анастасия Шубская и Александр Овечкин официально сообщили, что ждут второго ребенка.
Армия и оружие
В США оценили калибр российских патронов
Первоначальная задумка была в том, что данный боеприпас заменит другой патрон — 9х39 мм, который не мог поражать цели, которые были защищены.
Шоу-бизнес
Елена Степаненко похудела на 42 килограмма после развода с Петросяном
Елена Степаненко чувствует себя прекрасно после развода. Тем временем Евгений Петросян наладил личную жизнь.
Энергетика
Минск получит нефть по цене без премии еще от пяти российских компаний
Белоруссия в марте будет получать нефть по цене без премии от шести российских компаний, сообщил РИА Новости пресс-секретарь госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.
Шоу-бизнес
Ирина Безрукова замуровала дверь в квартиру погибшего сына
Сын Безруковой от первого брака с артистом Игорем Ливановым погиб почти 5 лет назад, 14 марта 2015 года.
Армия и оружие
Армия Хафтара сбила турецкий беспилотник в Триполи
Беспилотник турецкого производства сбили военные Ливийской национальной армии (ЛНА) неподалёку от Триполи 26 февраля, передаёт Al-Hadath.
Происшествия
Школьник с ножом напал на учительницу во время урока в Ульяновске
В Ульяновске восьмиклассник во время урока напал на преподавателя математики, пырнув 59-летнюю женщину кухонным ножом, сообщает региональное управление МВД.
Политика
Путин согласился провести голосование о Конституции 22 апреля
Президент России Владимир Путин поддержал предложение рабочей группы по обсуждению изменений в Конституцию провести всероссийское голосование по поправкам 22 апреля.
Политика
Какую правду о Ельцине и Горбачёве скрывал маршал Язов
Дмитрий Язов умер на 96-м году жизни Я приехал в гости к Маршалу Советского Союза Дмитрию Тимофеевичу Язову накануне его 95-летия.
Политика
Шнуров матом отреагировал на планы по переименованию «Единой России»
Музыкант Сергей Шнуров посвятил матерный пост возможному переименованию «Единой России» и её слиянию с Общероссийским народным фронтом.
Общество
В ФРГ оцепили военную базу из-за коронавируса
Военнослужащие Бундесвера перекрыли подъезды к военной базе в Кельне из-за опасений распространения коронавируса, передает ТАСС.
Общество
В Минздраве Украины сообщили результаты тестов эвакуированных из Китая
Первые результаты тестов на коронавирус эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев отрицательные, заявил в среду замглавы Минздрава Украины Виктор Ляшко.
Происшествия
Личности 13 свидетелей по делу о крушении MH17 решили оставить в тайне
Личности 13 свидетелей, которые проходят по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, останутся в тайне.
Политика
Захарова рассказала о «нападении» грузинских журналисток на Лаврова
В МИД РФ прокомментировали нападение журналисток из Грузии на российскую делегацию в ООН.
Политика
Сурков допустил обнуление президентских сроков в России
Владислав Сурков не исключил обнуление президентских сроков в России.
Теннис
Шарапова объявила о завершении карьеры
Российская теннисистка Мария Шарапова приняла решение завершить спортивную карьеру. Об этом она сообщила журналу Vanity Fair.
Общество
У троих россиян с Diamond Princess подтвердили коронавирус
Российские врачи подтвердили коронавирус у троих россиян, находящихся в карантине в Казани, передает ТАСС слова руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой.
Авто
Новую «Газель» впервые сфотографировали на дорогах страны
В Сети появились первые фотографии ходового прототипа новой "Газели NN". Фотографии автомобиля опубликованы на форуме gazelleclub.ru.
Экономика
Жителям Гонконга раздадут деньги из-за коронавируса
Вспышка пневмонии, вызванная неизвестным ранее коронавирусом, произошла в декабре 2019-го в Китае.
Политика
Исинбаева не пришла на встречу Путина с рабочей группой по Конституции
Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева не пришла на встречу членов рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.
Авто
В России отзывают кроссоверы Subaru XV
Армия и оружие
В России утвердили порядок действий при нарушении границы самолетами
Вооруженные силы имеют право сбивать гражданские самолеты, нарушившие воздушное пространство России, только в исключительных случаях и если на борту нет пассажиров или заложников.
Армия и оружие
На Украине оценили военную мощь России в Крыму
На Украине оценили военную мощь России в Крыму.
Политика
Зеленский учредил «День сопротивления оккупации Крыма и Севастополя»
Президент Украины Владимир Зеленский издал указ об учреждении "Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя".
Экономика
Кабмин выделит средства на планшеты для проведения переписи населения
Росстат получит 2,27 миллиарда рублей на закупку планшетов для проведения Всероссийской переписи населения.