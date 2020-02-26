Волжский районный суд арестовал одного из подростков из Саратова, которые планировали совершить вооружённое нападение на школу.

Арестован один из готовивших нападение на школу в Саратове подростков

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