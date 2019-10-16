Происшествия
REGNUMВ Красноярске один из подозреваемых в смертельном избиении раскаялся
Подозреваемый по делу о смертельном избиении Дмитрия Сисигина в Красноярске Сергей Шмелев заявил о раскаянии, сообщает 16 октября РИА Новости.
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с чего всё началось
Суд Центрального района Красноярска арестовал на два месяца Андрея Шилова и Сергея Шмелева, подозреваемых в избиении до смерти своего знакомого - 31-летнего Дмитрия Сисигина, передает корреспондент ТАСС из зала суда.ТАСС02:40
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