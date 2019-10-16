Происшествия

REGNUMREGNUMВ Красноярске один из подозреваемых в смертельном избиении раскаялся

Подозреваемый по делу о смертельном избиении Дмитрия Сисигина в Красноярске Сергей Шмелев заявил о раскаянии, сообщает 16 октября РИА Новости.
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с чего всё началось

Суд арестовал двух красноярцев, подозреваемых в избиении своего знакомого до смерти

Суд Центрального района Красноярска арестовал на два месяца Андрея Шилова и Сергея Шмелева, подозреваемых в избиении до смерти своего знакомого - 31-летнего Дмитрия Сисигина, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
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Один из подозреваемых по делу об избиении в Красноярске заявил о раскаянии

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