Происшествия
Газета.RuАрестован подозреваемый в избиении до смерти биатлониста в Красноярске
Подозреваемый в деле об избиении до смерти мастера спорта по биатлону Дмитрия Сисигина Андрей Шилов арестован на два месяца, передает ТАСС. Соответствующее решение принял суд Центрального района Красноярска. 15 сентября Шилов и Сергей Шмелев избили до смерти Сисигина.
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Фигурант резонансного дела об убийстве в Красноярске раскаялся и объяснился
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