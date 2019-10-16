Происшествия

Газета.RuГазета.RuАрестован подозреваемый в избиении до смерти биатлониста в Красноярске

Подозреваемый в деле об избиении до смерти мастера спорта по биатлону Дмитрия Сисигина Андрей Шилов арестован на два месяца, передает ТАСС. Соответствующее решение принял суд Центрального района Красноярска. 15 сентября Шилов и Сергей Шмелев избили до смерти Сисигина.
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