Подозреваемый в деле об избиении до смерти мастера спорта по биатлону Дмитрия Сисигина Андрей Шилов арестован на два месяца, передает ТАСС. Соответствующее решение принял суд Центрального района Красноярска. 15 сентября Шилов и Сергей Шмелев избили до смерти Сисигина.

Арестован подозреваемый в избиении до смерти биатлониста в Красноярске

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