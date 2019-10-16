Происшествия

RT на русскомRT на русскомАрестован подозреваемый в избиении до смерти мужчины в Красноярске

Суд Центрального района Красноярска арестовал Андрея Шилова, одного из двух подозреваемых в избиении до смерти знакомого Дмитрия Сисигина в его собственной квартире в Красноярске.
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