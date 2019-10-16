Происшествия
RT на русскомАрестован подозреваемый в избиении до смерти мужчины в Красноярске
Суд Центрального района Красноярска арестовал Андрея Шилова, одного из двух подозреваемых в избиении до смерти знакомого Дмитрия Сисигина в его собственной квартире в Красноярске.
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Происшествия
В крови насмерть сбитого полицейскими ребенка нашли алкоголь
Lenta.ru вчера в 13:33
Спорт
Глава РУСАДА признал факт подмены допинг-проб
Глава национального антидопингового агентства РУСАДА Юрий Ганус сделал заявление, что в московской антидопинговой лаборатории изменялись результаты тысяч допинг-тестов спортсменов, количество которых не уточняется.
Inc-news.ru вчера в 09:53
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Происшествия
Полковник-миллиардер Захарченко назвал «заказчиков» своего дела
Национальная служба новостей 00:49
Футбол
Матч Болгария – Англия остановили из-за расизма
Вчера сборная Англии обыграла Болгарию со счетом 6:0 в рамках отбора Евро-2020.
Все про Спорт ру вчера в 00:52
Авто
Номера на новые машины теперь смогут устанавливать в автосалонах
По словам эксперта, устанавливать номера на машины смогут только те автосалоны, которые будут включены в реестр социальных организаций, участвовавших в регистрации транспортных средств.
Online47.ru вчера в 23:22
Армия и оружие
ВМС Швеции перепутали сигнал сломанного буя с иностранной подлодкой
Шведская подводная лодка спутала сигнал метеорологического буя с иностранной субмариной и спровоцировала проведение масштабной военной операции.
Известия вчера в 21:41
Общество
Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы
Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 22:52
Происшествия
СК опубликовал фото подозреваемых в убийстве жительницы Екатеринбурга
Управление Следственного комитета Свердловской области опубликовало фотографии двух мужчин и женщины, которых подозревают в убийстве жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной.
Известия вчера в 14:49
Шоу-бизнес
Цискаридзе отказался комментировать слухи о внебрачном сыне
Известный хореограф отказался комментировать слухи о наличии у него внебрачных детей.
OAnews 14 октября в 12:37
Происшествия
В России мигрант два года насиловал и шантажировал 15-летнюю девочку
В Уфе 44-летний мигрант из Таджикистана два года насиловал 15-летнюю девочку из Узбекистана и шантажировал ее из-за проблем матери с документами.
Lenta.ru вчера в 05:07
Общество
Россиянам пообещали теплый ноябрь
В Краснодарском крае и южной части Крыма ожидается более низкая температура, чем обычно в ноябре.
Lenta.ru 01:05
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Максим Виторган избежали встречи на светском вечере
Не обошлось без неожиданностей - на красной дорожке почти одновременно появились Ксения Собчак и Максим Виторган со своими нынешними супругами.
Московский Комсомолец вчера в 04:15
Культура
Седьмой сезон «Сватов» оказался под угрозой из-за ухода актеров
ИнфоСМИ 14 октября в 13:41
Кино
Зои Кравиц исполнит роль женщины-кошки в новом Бэтмене
Даже Холли Берри не удалось побить рекорд Мишель. Также на участие в новом Бэтмене утверждены Джеффри Райт и Джона Хилл.
Время Пресс вчера в 04:00
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
Политика
Журналист из Токио призвал Россию признать ошибкой разгром Японии в 1945-м
В августе-начале сентября 1945 года была проведена Маньчжурская стратегическая наступательная операция советских войск с целью разгрома японской Квантунской армии, освобождения северо‑восточных и северных провинций Китая (Маньчжурии и Внутренней Монголии), Ляодунского полуострова, Кореи, ликвидации плацдарма агрессии и крупной военно-экономической базы Японии на азиатском континенте.
РИА Новости вчера в 21:00
Армия и оружие
Эрдоган пообещал вывести войска из Сирии после завершения операции
По словам спецпредставителя президента РФ по сирийскому урегулированию Александра Лаврентьева, глава Турции предупреждал всех, что собирается провести военную операцию в Сирии, целью которой является борьба с террористическими группировками в его понимании.
RuNews24.ru вчера в 18:37
Общество
Чемпионка ОИ Тотьмянина перенесла операцию в московском онкоцентре
Бывшая российская фигуристка, победительница Олимпиады-2006 Татьяна Тотьмянина перенесла экстренную операцию, которая проходила в московском онкоцентре.
RT на русском вчера в 08:43
Транспорт
Смольный опубликовал проект маршрутной сети Петербурга после реформы
Комитет по транспорту Петербурга опубликовал проект постановления городского правительства об утверждении документа планирования регулярных перевозок с четырьмя приложениями.
Коммерсантъ Санкт-Петербург вчера в 10:23
Наука
Ученые рассказали о неожиданных последствиях глобального потепления
Специалисты считают, что если температура и влажность для исследуемой территории будут увеличиваться так, как предсказывают известные глобальные прогнозы, то радиальный (т.е. в толщину) прирост деревьев может увеличиться на 19% по сравнению со средним показателем за период 1951 — 2010 гг.
РИА Новости вчера в 20:00
Общество
Мама убитой в Саратове девочки опубликовала видеообращение
Мать убитой в Саратове девятилетней девочки записала видеообращение, в котором поблагодарила всех местных жителей за поддержку и отметила, что город наполнен добрыми, сильными людьми, на которых можно опереться в трудную минуту.
Свободная Пресса 14 октября в 12:26
Политика
В ООН поддержали Россию после отказа США выдать визы дипломатам
Генеральный секретарь ООН разделяет позицию России в связи с отказом США выдать визы российским дипломатам.
Lenta.ru вчера в 19:49
Политика
Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР
Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.
Газета.Ru вчера в 14:48
Гаджеты
Google представила новые модели смартфонов Pixel 4 и Pixel 4 XL
Astera вчера в 12:14
Происшествия
Главу Новочеркасска задержали за взятку в 2,6 миллиона рублей
Российская газета 01:28
Здоровье
Дмитрий Медведев обсудил с главами регионов реализацию нацпроектов
Сегодня, 14 октября, премьер России Дмитрий Медведев провел в режиме видеоконференцсвязи заседание Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.
ГТРК Дагестан 14 октября в 12:52
Армия и оружие
Двое украинских военных погибли в Донбассе
Пресс-центр штаба Операции объединенных сил Украины сообщил в Facebook, что за минувшие сутки в Донбассе погибли двое украинских военных и еще один получил ранения.
Московский Комсомолец вчера в 12:53
Шоу-бизнес
Сальма Хайек отметила 12 миллионов подписчиков иглоукалыванием
Актриса выложила откровенное фото Число подписчиков Сальмы Хайек в "Инстаграме" недавно достигло 12 миллионов.
WomanHit.ru вчера в 10:36