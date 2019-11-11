Происшествия
Lenta.ruАрестован подозреваемый в убийстве аспирантки историк Соколов
Октябрьский суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца доцента СПбГУ 63-летнего Олега Соколова, подозреваемого в убийстве аспирантки 24-летней Анастасии Ещенко. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга в своем Telegram-канале. Решение принято по ходатайству следствия.
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