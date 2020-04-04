В отношении подозреваемых в получении взяток вице-губернатора Кировской области Андрея Плитко и регионального министра лесного хозяйства Алексея Шургина избраны меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста соответственно.

Политика Аль Сауд ответил на «приписываемое Путину» заявление Фейсал бен Фархан Аль Сауд отметил, что "приписываемое президенту России Владимиру Путину сообщение одного из СМИ, где одной из причин снижения цен на нефть является выход королевства из соглашения ОПЕК+ и желание избавиться от производителей сланцевой нефти, не соответствует действительности".

Политика В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.

Общество Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Общество Reuters сообщил о переносе экстренной встречи ОПЕК+ Страны ОПЕК+ перенесли экстренный саммит, который был запланирован на 6 апреля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в организации.

Общество Ни один прогноз по коронавирусу не подтвердился, заявила Голикова Ни один прогноз по заболеваемости коронавирусом не подтвердился, ни одна математическая модель не может полностью учесть влияние всех мер для купирования заболевания, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Политика Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.

Происшествия Мужчина с ножом напал на прохожих во Франции 11 марта в австралийском Мельбурне мужчина с ножом напал на прохожих, в результате чего два человека погибли и еще двое были ранены.

Экономика Букмекерскую контору «Фонбет» признали системообразующей для России Москва, 3 апреля 2020, 23:12 — REGNUM Букмекерская контора «Фонбет» каким-то образом попала в антикризисный список правительства России, в который вошли «системообразующие российские компании», чье финансовое состояние будет контролироваться российскими властями в условиях падения мировых цен на нефть и пандемии коронавирусной инфекции.

Общество Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Общество Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.

Политика Трамп объяснил свой отказ носить медицинскую маску Вашингтон, 4 апреля 2020, 02:33 — REGNUM Президент США Дональд Трамп не намерен носить медицинскую маску в качестве меры защиты от коронавирусной инфекции, так как это не соответствует его статусу главы государства.

Общество В России выявлены 582 новых случая коронавируса За последние сутки в России зарегистрированы 582 новых случая заболевания коронавирусом в 32 регионах, сообщил оперативный штаб.

Политика МИД ожидает поступления средств на поддержку россиян за рубежом МИД России ожидает поступления денежных средств, выделенных правительством для финансовой поддержки граждан, оказавшихся за рубежом в трудной ситуации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Наука В Польше разработали замедляющее заражение коронавирусом средство Группа ученых из Ягеллонского университета в Кракове объявила о том, что разработала средство, которое значительно замедляет заражение новым штаммом коронавируса.

Общество В Праге демонтирован памятник советскому маршалу Коневу В Праге демонтировали памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, установленный 40 лет назад на площади Интербригад.

Общество В Россию поставят еще 80 млн медицинских масок из Китая Китай поставит в Россию еще 80 млн медицинских масок и 1 млн защитных костюмов в апреле—начале мая, сообщил заместитель главы Минпромторга России Алексей Груздев.

Происшествия В Мурманске ликвидирован боевик, планировавший теракт "Сегодня ночью в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Мурманске органами ФСБ России было установлено местонахождение вооруженного бандита, планировавшего совершить теракт", - сообщили "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) При попытке задержания злоумышленник открыл огонь по сотрудникам спецназа и был нейтрализован.