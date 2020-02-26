Происшествия

BFM.ruBFM.ruАрестован второй подозреваемый в подготовке убийств в школе в Саратове

Суд арестовал второго подростка, подозреваемого в подготовке массовых убийств в школе в Саратове. Как сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону, оба мальчика 14 и 15 лет останутся под стражей до 25 апреля.
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Суд арестовал обоих подозреваемых в подготовке убийства в Саратове

РИА Новости10:29

Подготовка к массовому расстрелу в саратовской школе. Второго подозреваемого подростка отправили в СИЗО

Версия-Саратов10:03

Суд арестовал подростков, подозреваемых в подготовке массовых убийств в Саратове

ТАСС10:17

Арестован второй подозреваемый в подготовке массового убийства в школе

Взгляд-инфо09:57

Второго подозреваемого в подготовке к расстрелам в школе отправили в СИЗО

Четвертая Власть10:07

Арестован второй готовивший нападение на школу в Саратове подросток

RT на русском10:18

Второго подростка арестовали за подготовку массового расстрела в школе Саратова

Регион 6409:59
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