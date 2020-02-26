Происшествия
BFM.ruАрестован второй подозреваемый в подготовке убийств в школе в Саратове
Суд арестовал второго подростка, подозреваемого в подготовке массовых убийств в школе в Саратове. Как сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону, оба мальчика 14 и 15 лет останутся под стражей до 25 апреля.
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В Сочи спасатели ищут двух унесенных в море подростков
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