Происшествия

BFM.ruBFM.ruАрестован второй подозреваемый в подготовке убийств в школе в Саратове

Суд арестовал второго подростка, подозреваемого в подготовке массовых убийств в школе в Саратове. Как сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону, оба мальчика 14 и 15 лет останутся под стражей до 25 апреля.
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«Рассмотрев ходатайство и представленные следствием СК материалы суд согласился с доводами органа следствия, избрав в отношении обоих подозреваемых меру пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении
 управления Следственного комитета по Саратовской области.
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