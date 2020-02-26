Происшествия
BFM.ruАрестован второй подозреваемый в подготовке убийств в школе в Саратове
Суд арестовал второго подростка, подозреваемого в подготовке массовых убийств в школе в Саратове. Как сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону, оба мальчика 14 и 15 лет останутся под стражей до 25 апреля.
Читать в источнике
Оценить176
с чего всё началось
«Рассмотрев ходатайство и представленные следствием СК материалы суд согласился с доводами органа следствия, избрав в отношении обоих подозреваемых меру пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении управления Следственного комитета по Саратовской области.RT на русском10:18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 12:12, Ашберн
Происшествия
SSJ-100 совершил экстренную посадку в Шереметьево
Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) совершил экстренную посадку в московском аэропорту Шереметьево из-за проблем с двигателем.
Политика
В Госдуму внесли поправки о принципах голосования по Конституции
В Госдуму внесены поправки, которые определяют принципы проведения всероссийского голосования по изменениям в Конституции, сообщил депутат Павел Крашенинников.
Общество
Экс-главу ФСИН Реймера выпустили из тюрьмы по УДО
Замоскворецкий суд Москвы в июне 2017 года приговорил его за мошенничество и злоупотребление полномочиями к восьми годам лишения свободы со штрафом в 800 тысяч рублей.
Армия и оружие
В России утвердили порядок действий при нарушении границы самолетами
Вооруженные силы имеют право сбивать гражданские самолеты, нарушившие воздушное пространство России, только в исключительных случаях и если на борту нет пассажиров или заложников.
Футбол
Тинькофф-банк стал титульным спонсором РПЛ
Титульным спонсором Российской премьер-лиги (РПЛ) стал Тинькофф-банк, сообщил глава РПЛ Сергей Прядкин.
Политика
Заседание комитета министров Совета Европы перенесли в Страсбург
Заседание комитета министров Совета Европы (КМСЕ) 14—15 мая состоится не в Тбилиси, а в Страсбурге, заявил глава МИД Грузии Давид Залкалиани.
Политика
Зеленский учредит День сопротивления оккупации Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подписании указа о введении Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя, сообщает пресс-служба президента.
Происшествия
Саратовские подростки арестованы за подготовку массового убийства
Саратовские подростки арестованы за подготовку массового убийства В Саратове сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) пресекли вооруженное нападение на школу в Кировском районе города.
Происшествия
Спасатели продолжают поиски унесенных в Черное море детей
Политика
Захарова рассказала о «нападении» грузинских журналисток на Лаврова
Общество
Умер последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов
Теннис
Мария Шарапова объявила о завершении карьеры
Мария Шарапова объявила о завершении карьеры Мария Шарапова, которая на протяжении полутора десятилетий могла считаться самым узнаваемым персонажем не только российского тенниса, но и всего российского спорта, объявила о завершении карьеры.
Политика
В Кремле опровергли слова Суркова о принуждении Украины к дружбе
Россия не навязывает Украине и другим государствам братские отношения. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Общество
Россия приостановит авиасообщение с Южной Кореей из-за коронавируса
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что Россия вводит временные ограничения на авиасообщение с Южной Кореей из-за коронавируса.
Происшествия
В Ульяновске во время урока школьник с ножом напал на учительницу
В Ульяновске ученик школы №81 прямо на уроке напал с ножом на учительницу алгебры, ее уже прооперировали, жизнь вне опасности.
Биатлон
Павлова завоевала золото в суперспринте на ЧЕ по биатлону
Россиянка Евгения Павлова заняла первое место в суперспринте на чемпионате Европы по биатлону в белорусских Раубичах.
Экономика
Экономисты оценили последствия новых санкций против России
"Новые санкции вряд ли навредят России и будут иметь значительные непредусмотренные и неопределенные последствия для рынков", – отметила заместитель главного экономиста IIF Элина Рыбакова.
Общество
В Москве начался масштабный отлов диких животных из-за коронавируса
Сегодня проводятся все меры профилактического характера, и когда возникают какие-то вопросы, мы на все отвечаем, нам звонят москвичи.
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания офиса Зеленского
Неизвестный мужчина совершил самоподжог у здания офиса президента Украины Владимира Зеленского, где проходит акция протеста против проведения реформы системы здравоохранения, сообщает телеканал «НАШ».
Шоу-бизнес
Дочь Александра Малинина подает на него в суд
Десять лет назад певица Ольга Зарубина публично призналась, что настоящий отец ее дочери — Александр Малинин.
Происшествия
Сбежавший во Францию полковник МВД оказался миллиардером
Выяснилось, что экс-начальник главка МВД по ЦФО переехал вместе со своей семьей во Францию – там, по данным СМИ, он приобрел несколько особняков на Лазурном Берегу и в Монако, при этом продав всю недвижимость в России.
Шоу-бизнес
Катя Жужа вышла замуж за миллионера Артема Маркелова
В конце мая прошлого года Катя и Артем устроили свадебную церемонию в США, а теперь решили узаконить свои отношения в России.
Общество
Ученые выявили источник распространения коронавируса в Китае
По мнению специалистов из тропического ботанического сада при Китайской академии наук, эпидемия коронавируса COVID-19 началась не на рынке морепродуктов «Хуанань» в Ухане, сообщает "Коммерсант".
Шоу-бизнес
Елена Степаненко похудела на 42 килограмма после развода с Петросяном
Похудевшая почти на 46 килограммов Елена Степаненко после громкого развода с Евгением Петросяном поразила фанатов новой прической и молодым лицом.
Армия и оружие
Эрдоган пообещал вытеснить сирийскую армию в Идлибе
Турецкие войска не намерены сдавать позиции у наблюдательных пунктов в Идлибе и готовы применять для этого силу, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в выступлении перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития.
Общество
Посольство России объяснило долг в £6 млн за въезд в центр Лондона
В список государств, чьи дипмиссии задолжали за въезд в центр Лондона, попали 83 страны, Россия оказалась на пятом месте, а лидирует дипмиссия США, не заплатившая с 2003 по 2018 год более £12 млн.
Шоу-бизнес
Ирина Безрукова замуровала дверь в квартиру погибшего сына
Сын Безруковой от первого брака с артистом Игорем Ливановым погиб почти 5 лет назад, 14 марта 2015 года.
Политика
В Минске не удалось согласовать новое разведение сил в Донбассе
В этом году ТКГ встречается уже в четвертый раз — договориться о разводе сил ранее не получалось из-за того, что участники переговоров либо не соглашались с предложенными для разведения участками, либо не могли определить их точные координаты.