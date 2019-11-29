Политика
РИА НовостиВ Севастополе россиянку арестовали за шпионаж в пользу Украины
Сотрудники спецслужб задержали в Севастополе гражданку России по подозрению в государственной измене, сообщили в ФСБ. Отмечается, что женщину завербовали украинские спецслужбы, в Крыму она собирала "секретные сведения военного характера" по заданию ГУ разведки Министерства обороны Украины.
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Задержание служащей российского Черноморского флота за шпионаж в пользу соседней страны - один из сотен фактов, доказывающих, что против нашей страны ведется масштабная шпионская война.
— Дмитрий Белик, украинский политикРИА Новости 04:02
с чего всё началось
ФСБ задержала в Севастополе россиянку по подозрению в шпионаже в пользу разведки Минобороны Украины. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.ТАСС02:31
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Путин и Зеленский на встрече в Париже могут обсудить газовый вопрос
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Неизвестный ранил сотрудника полиции на станции метро "Савеловская" в Москве, сообщает сайт ГУ МВД по столице.
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Президент России Владимир Путин призвал беречь правду о Великой Отечественной войне.