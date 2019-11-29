Политика
Газета.RuАрестованная за шпионаж россиянка оказалась служащей ЧФ
Подозреваемая в госизмене россиянка, которую задержали в Севастополе, оказалась служащей Черноморского флота России.
Читать в источнике
Оценить350
Задержание служащей российского Черноморского флота за шпионаж в пользу соседней страны - один из сотен фактов, доказывающих, что против нашей страны ведется масштабная шпионская война.
— Дмитрий Белик, украинский политикРИА Новости 04:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 07:49, Ашберн
Армия и оружие
Зеленский упразднил прапорщиков в армии Украины
Согласно тексту документа, опубликованного на сайте Верховной рады, в армии будут отменены звания прапорщика, мичмана, старшего прапорщика и старшины.
Известия 06:57
Экономика
Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей
Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в потенциальные инвестпроекты несколько десятков триллионов рублей, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов.
РИА Новости 04:34
Политика
Путин и Зеленский на встрече в Париже могут обсудить газовый вопрос
Российский и украинский лидеры Владимир Путин и Владимир Зеленский в ходе встречи в Париже 9 декабря могут обсудить ситуацию с газовыми переговорами двух государств, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:40
Армия и оружие
Видео запуска ракеты «Тополь» появилось в Сети
Пресс-служба Министерства обороны России опубликовала видеозапись запуска межконтинентальной баллистической ракеты комплекса «Тополь».
Вечерняя Москва вчера в 18:13
Общество
Роскомнадзор опубликовал список ресурсов, распространявших фейк-ньюс
Роскомандзор опубликовал на своем сайте перечень информационных ресурсов, неоднократно распространявших недостоверную информацию, сообщает пресс-служба ведомства.
Интерфакс 07:27
Происшествия
В канализации Петербурга нашли сильный яд
Lenta.ru 06:05
Происшествия
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Газета.Ru вчера в 18:42
Энергетика
«Нафтогаз» потребовал арестовать активы «Газпрома» в Латвии
Украинский «Нафтогаз» подал ходатайство в суд Латвии для исполнения решения Стокгольмского арбитража по взысканию 2,6 млрд долларов с «Газпрома».
BFM.ru 04:24
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
REGNUM вчера в 03:43
Технологии
Новый вирус начал воровать деньги у россиян через смартфоны
Клиенты российских банков могут столкнуться с новой разновидностью троянской программы для смартфонов на базе Android, которая автоматически переводит средства на счета злоумышленников через банковские мобильные приложения.
Российская газета 07:31
Спорт
НТВ: Родченков шантажировал российских атлетов
Как отмечается в фильме, система LIMS была создана в начале 2010-х годов Мигачевым под руководством Родченкова для того, чтобы можно было на основании проверок выявить какую-либо статистику использования атлетами запрещенных препаратов, или же наоборот.
РИА Новости 05:39
Единоборства
Емельяненко и Кокляев получили боксерские лицензии
Поединок состоится 29 ноября на "ВТБ Арене" в Москве. Ранее лицензию получил Кокляев.
Pravda.Ru вчера в 05:33
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой комплекс «Авангард»
РИА Новости 26 ноября в 15:34
Общество
Опубликован проект закона о домашнем насилии в России
Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия в России, который в ближайшее время направят в Госдуму, опубликован на сайте Совета Федерации в пятницу, 29 ноября.
Lenta.ru 05:22
Киберспорт
S1mple отказался от партнерства с Twitch
Игрок команды Natus Vincere по CS:GO Александр s1mple Костылев обратился к Twitch с просьбой прекратить партнёрство с платформой.
CyberSport.ru 06:22
Политика
Остановит ли «Газпром» транзит через Украину с 1 января
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в интервью Deutsche Welle заявил, что «Газпром» планирует прекратить прокачку российского газа в Европу с 1 января 2020 года в случае отсутствия нового контракта на транзит с Украиной.
Rambler News Service вчера в 04:21
Игры
Дополнение Road To The Black Sea к Euro Truck Simulator 2 выходит 5 декабря
Чешская студия SCS Software назвала дату выхода шестого крупного дополнения к симулятору водителя большегрузных машин Euro Truck Simulator 2. Отправиться к Чёрному морю с Road To The Black Sea можно будет 5 декабря.
Игромания.ру вчера в 14:47
Происшествия
В Екатеринбурге зверски убили девятилетнего мальчика
Газета.Ru вчера в 09:03
Политика
Идентификация агента: как новый запрет повлияет на российское общество
Для начала вспомним о том, как общественное мнение реагировало на первый закон об иностранных агентах, принятый в 2012 году.
РБК вчера в 03:31
Экономика
Пенсионный возраст не успевает за продолжительностью жизни
Если раньше средний возраст выхода на пенсию в ОЭСР был равен 63,8 года, то к 2060 году, согласно уже принятым решениям, он вырастет до 65,9 года.
Коммерсантъ 27 ноября в 17:49
Происшествия
В полиции умерла боксерша, доставленная за избиение сожителя
Девушка была задержана за побои и доставлена в отдел полиции.
Вести.Ru 03:09
Наука
Всего одна доза кетамина может сильно облегчить течение алкоголизма
Курс в одну дозу кетамина может помочь пациентам с тяжелым алкоголизмом уменьшить тягу к алкоголю – так свидетельствуют результаты исследования из Лондонского университетского колледжа.
Лечащий Врач 27 ноября в 05:48
Политика
Коммунисты объяснили отмену круглого стола с Навальным в Мосгордуме
В Мосгордуме сегодня, 29 ноября, должен был состояться круглый стол фракции КПРФ, посвященный преследованию оппозиции, на который пригласили Алексея Навального и сотрудников его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).
Коммерсантъ 05:14
Шоу-бизнес
Плющенко и Рудковской пришлось усилить охрану сына из-за угроз
Продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко после угроз в адрес сына усилили охрану, передает издание "Дни.ру".
Газета.Ru 05:35
Экономика
ФЦП для Крыма могут снова продлить
Правительство РФ не исключает, что федеральная целевая программа социально-экономического развития Крыма и Севастополя будет продлена до 2025 года.
Аргументы неделi. Крым 03:47
Шоу-бизнес
Кончаловский рассказал о вышедшей из комы дочери
Осенью 2015 года в СМИ появилась информация, что состояние здоровья дочери Высоцкой и Кончаловского улучшилось, она вышла из комы и проходит реабилитацию в России.
Рамблер 27 ноября в 14:45
Политика
В ДНР приняли закон о государственной границе
Газета.Ru 05:51
Общество
В Благовещенске достроен мост через Амур в Китай
В Благовещенске завершено строительство единственного моста из России в Китай, пролегающего над рекой Амур.
RT на русском вчера в 23:15