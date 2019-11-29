Политика

Газета.RuГазета.RuАрестованная за шпионаж россиянка оказалась служащей ЧФ

Подозреваемая в госизмене россиянка, которую задержали в Севастополе, оказалась служащей Черноморского флота России.
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Дмитрий Белик
Задержание служащей российского Черноморского флота за шпионаж в пользу соседней страны - один из сотен фактов, доказывающих, что против нашей страны ведется масштабная шпионская война.
— Дмитрий Белик, украинский политикРИА Новости 04:02

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