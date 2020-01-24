Общество

Lenta.ruLenta.ruАрестованного в Греции россиянина Винника выдали Франции

Россиянин Александр Винник, арестованный в Греции по запросу США, экстрадирован во Францию. Об этом сообщила его адвокат Зои Константопулу, передает ТАСС. «Криптовалютный король» находится в парижской больнице «Отель Дьё» (Hotel Dieu), уточнила она.
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" Зои Константопулу, с 9:30 Александр оставлен без средств связи, в 13:30 его вывезли из больницы в Греции в аэропорт для отправки во Францию, ничего при этом ему не сказав и не выдав в сопровождение переводчика и прокурора.
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