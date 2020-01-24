с чего всё началось

Россиянин Александр Винник, арестованный в Греции по запросу США, экстрадирован во Францию. Об этом сообщила его адвокат Зои Константопулу, передает ТАСС. «Криптовалютный король» находится в парижской больнице «Отель Дьё» (Hotel Dieu), уточнила она.

Политика Путин предложил пересмотреть структуру потребительской корзины Президент Владимир Путин предложил скорректировать структуру потребительской корзины в стране и увеличить в ней долю мясных и рыбных продуктов, а также фруктов и овощей.

Кино Netflix анонсировала анимационный фильм по «Ведьмаку» Netflix официально объявил о создании анимационного фильма по мотивам сериала «Ведьмак», который расширит мифологию эпизодического шоу.

Политика Сорос заподозрил Facebook в сговоре с Трампом по предстоящим выборам Миллиардер Джордж Сорос заявил, что Facebook Inc. мог вступить в сговор с президентом Дональдом Трампом, чтобы помочь ему переизбраться в на выборах в 2020 году.

Политика Мишустин назначил Топилина главой Пенсионного фонда Другим распоряжением Мишустин уволил с поста главы ПФР Антона Дроздова и назначил его на должность заместителя министра финансов.

Политика Дуду раскритиковали за отказ посетить Всемирный форум памяти Холокоста Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Польши Анджей Дуда не поедет в Израиль на пятый Всемирный форум памяти Холокоста, который организует израильский институт Яд Вашем.

Гаджеты Microsoft придумала новый способ выдворить пользователей с Windows 7 С того момента, как Microsoft прекратила официальную поддержку Windows 7, пользователи ОС начали постоянно сталкиваться с полноэкранными оповещениями о том, что устаревшая версия операционной системы небезопасна.

Политика Трамп назвал сроки оглашения плана по Ближнему Востоку Президент США Дональд Трамп рассказал, когда огласит план по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия В Дагестане задержаны шесть членов экстремистской ячейки Шесть членов ячейки были задержаны 23 января. Среди них, по данным источника, были ее лидеры и активные члены.

Шоу-бизнес Внезапно умер сын Раисы Рязановой У Раисы Ивановны случилась трагедия — не стало ее единственного сына Данилы Перова. Смерть наступила в результате оторвавшегося тромба.

Шоу-бизнес Сестра Жанны Фриске Наталья показала нетронутую квартиру певицы Во время онлайн-экскурсии по квартире Наталья показала, что в вазе стоят увядшие цветы, а на столе лежат расческа певицы и соска ее сына Платона.

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Общество ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис «С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.

Общество Reuters: Изабель душ Сантуш отвергла обвинения в коррупции Изабель душ Сантуш, дочь бывшего ангольского президента Жозе Эдуарду душ Сантуша, отвергла обвинения в коррупции после того, как Генеральная прокуратура Анголы объявила ее подозреваемой в неверном распределении финансовых ресурсов государственной нефтяной компании Sonagol и плохом управлении ею.