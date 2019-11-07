Общество
РБКАрестованные картины Ананьевых нашли на складе в Подмосковье
Речь идет в том числе о картинах Георгия Нисского, Исаака Бродского, Александра Дейнеки. Полотна были арестованы по делу о взыскании убытков в размере 282,2 млрд руб. Издание Forbes уточняет, что склад, в котором хранились картины, находится возле Смоленского храма в селе Константиново.
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с чего всё началось
Сотрудники Следственного комитета нашли более 200 картин и финансовые документы экс-владельцев Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых на территории склада в городском округе Домодедово, сообщили в пресс-службе банка. Какие конкретно финансовые документы были найдены, пресс-служба не уточнила.Forbes09:13
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 12:52, Ашберн
Культура
В сети появился документальный фильм про Децла
Газета.Ru 11:01
Происшествия
В Австрии задержали бывшего чиновника Минкультуры России
Ранее о задержании в Австрии экс-чиновника Минкультуры заявили в Национальной полиции Испании.
РИА Новости 10:30
Происшествия
Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой
В Новосибирской области, как ранее в среду писали «Известия», второклассницу унизили во время классного чаепития из-за того, что мать девочки не сдала деньги на нужды класса.
Известия вчера в 08:43
Транспорт
Названа стоимость билетов на поезда в Крым
Компания в четверг объявила, что продажа билетов на поезда в Крым, которые поедут с материковой России на полуостров и обратно через мост, стартуют 8 ноября 2019 года, а первые поезда отправятся из Москвы и Санкт-Петербурга в 20-х числах декабря.
РИА Новости 11:19
Политика
Меркель и Столтенберг не согласились с Макроном о смерти мозга НАТО
Канцлер Германии Ангела Меркель осудила высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО.
РБК 12:19
Происшествия
Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО
Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.
Радио Комсомольская правда вчера в 03:27
Политика
Американские СМИ назвали российское оружие, от которого нет защиты
Американский журнал Popular Mechanics опубликовал статью Кайла Мизоками, посвященную российской системе управления малыми беспилотниками для массированного удара «Стая-93».
Журналистская правда 11:20
Политика
Украина пообещала найти способы блокировки «Северного потока – 2»
Украина, Польша и страны Балтии найдут другой способ заблокировать «Северный поток – 2», несмотря на намерения властей Германии спасти газопровод.
Известия 09:05
Политика
Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
Lenta.ru 08:00
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании
Непривычно теплая для ноября погода в центральной части России продлится до конца недели, заявила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости 01:33
Политика
Минобороны и Поклонская сцепились из-за дедовщины
Министерство обороны назвало эту новость «абсолютной ложью», а на помощь ему неожиданно пришла глава «Комитета солдатских матерей России» Флёра Салиховская, которая заявила, что Шамсутдинов расстрелял восьмерых сослуживцев не из-за дедовщины и угрозы изнасилования, а из-за компьютерных игр и интернета, которые надо запретить.
News.ru 07:43
Общество
Счетная палата предупредила о риске сокращения населения России
Россия может не достигнуть национальной цели устойчивого естественного роста численности населения, говорится в докладе Счетной палаты.
Ведомости вчера в 20:06
Политика
Киев обозначил дату отвода сил в районе Петровского в Донбассе
Глава Генштаба ВС УКраины Руслан Хомчак заявил, что Киев готов к отводу войск в районе Петровского в Донбассе и может провести его уже завтра.
Газета.Ru 09:46
Общество
Росгидромет назвал города России с самым загрязненным воздухом
Летом этого года Росгидромет уже называл населенные пункты с самыми высокими показателями загрязнения воздуха.
РБК 12:30
Футбол
Алексей Миранчук: «Между Европой и „Зенитом“ выберу Европу»
Разговоры всегда есть. на данный момент я сконцентрирован на сезоне и других вариантах. Между Европой и «Зенитом» выберу Европу.
Спорт-Экспресс 12:22
Происшествия
В Москве турист заплатил за такси 41 тысячу рублей
В Москве турист заплатил водителю такси за поездку в пределах города 41 тысячу рублей.
Газета.Ru 04:49
Политика
Депутаты обсудят «четырехдневку» на встрече с Медведевым в 2020 году
Депутаты на встрече с председателем правительства Дмитрием Медведевым договорились обсудить вопрос о четырехдневной рабочей неделе в начале 2020 года.
Вечерняя Москва 12:09
Армия и оружие
В Пентагоне заявили, что прибыль от сирийской нефти достаётся курдам
Прибыль о сирийской нефти, места добычи которой контролируют военные США, достаётся арабо-курдским Сирийским демократическим силам, заявили в Пентагоне.
RT на русском 12:43
Политика
Эрдоган заявил о намерении обсудить ситуацию в Сирии с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в четверг о намерении обсудить обстановку в Сирии с российским лидером Владимиром Путиным.
ТАСС 02:31
Хоккей
СКА и «Ак Барс» поменяются игроками
Хоккейные клубы СКА и «Ак Барс» совершат обмен игроками.
Коммерсантъ Санкт-Петербург вчера в 07:57
Политика
Токаев поднял проблему реки Урал на переговорах с Путиным
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным поднял вопрос о проблеме реки Урал и встретил понимание со стороны президента РФ.
РИА Новости 10:30
Спорт
Сборная России проиграла Ирану на Межконтинентальном кубке
Сборная России в третьем туре группового этапа Межконтинентального кубка в Дубае в серии пенальти уступила Ирану.
Спорт-Экспресс 12:45
Происшествия
В Хакасии начальника пожарной части заподозрили в поджогах
В Хакасии возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего жителя села Балыкса, которого подозревают в умышленном поджоге нескольких домов.
Российская газета 06:19
Экономика
Медведев утвердил субсидии на съемки в России иностранного кино
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о выплате субсидий российским подрядчикам зарубежных кинокомпаний на съемки иностранного кино в России, указано в постановлении на сайте правительства.
Rambler News Service 11:59
Общество
Ветхие дома в России предложили ремонтировать за счет граждан
Ветхое жилье предлагают ремонтировать за счет граждан до тех пор, пока оно не получит статус аварийного.
Известия вчера в 16:41
Футбол
Копенгаген — Динамо (Киев) 1:0 (1-й тайм)
Ключевой матч состоится в группе «B» Лиги Европы: датский «Копенгаген» сыграет дома с украинским «Динамо Киев».
Prognozist 03:54
Общество
Шоумен Андрей Молочный рассказал о разгуливающих по Киеву фашистах
Молочный напомнил, что 6 ноября 1943 года войска 1-го Украинского фронта в ходе Киевской наступательной операции освободили от фашистских оккупантов город Киев.
Известия 10:53