Общество

РБКРБКАрестованные картины Ананьевых нашли на складе в Подмосковье

Речь идет в том числе о картинах Георгия Нисского, Исаака Бродского, Александра Дейнеки. Полотна были арестованы по делу о взыскании убытков в размере 282,2 млрд руб. Издание Forbes уточняет, что склад, в котором хранились картины, находится возле Смоленского храма в селе Константиново.
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с чего всё началось

Картины и документы братьев Ананьевых нашлись на подмосковном складе у православной церкви

Сотрудники Следственного комитета нашли более 200 картин и финансовые документы экс-владельцев Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых на территории склада в городском округе Домодедово, сообщили в пресс-службе банка. Какие конкретно финансовые документы были найдены, пресс-служба не уточнила.
Forbes09:13

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На подмосковном складе найдены пропавшие картины и документы братьев Ананьевых

Коммерсантъ11:44

Картины и документы братьев Ананьевых нашлись на подмосковном складе у православной церкви

Forbes09:13

СК нашел пропавшие картины и документы братьев Ананьевых

Ведомости10:40

Арестованные картины бывшего совладельцы Промсвязьбанка нашли в Подмосковье

Эхо Москвы11:30

Арестованные картины Ананьевых нашли на складе в Подмосковье

РБК09:47

Картины из коллекции беглых братьев-олигархов Ананьевых нашли на заброшенной фабрике игрушек в Подмосковье

Комсомольская правда09:38

Следователи нашли пропавшие картины по иску Промсвязьбанка к экс-руководству

ТАСС10:49
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