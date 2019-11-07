Сотрудники Следственного комитета нашли более 200 картин и финансовые документы экс-владельцев Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых на территории склада в городском округе Домодедово, сообщили в пресс-службе банка. Какие конкретно финансовые документы были найдены, пресс-служба не уточнила.

с чего всё началось

Речь идет в том числе о картинах Георгия Нисского, Исаака Бродского, Александра Дейнеки. Полотна были арестованы по делу о взыскании убытков в размере 282,2 млрд руб. Издание Forbes уточняет, что склад, в котором хранились картины, находится возле Смоленского храма в селе Константиново.

Арестованные картины Ананьевых нашли на складе в Подмосковье

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