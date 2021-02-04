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Ведомости
Ведомости

Арестованные после акций протеста сообщили о переполненных камерах в спецприемнике

Арестованные участники акций протеста 31 января провели в автозаках примерно пять часов, затем их разместили в Центре временного содержания иностранцев в деревне Сахарово, говорится в аккаунте главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова.В источнике
С чего всё началось
Автобусы с арестованными за акции протеста часами стоят у Центра временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Сахарово в Новой Москве без условий для длительного содержания людей, сообщает «Медиазона
».
Коммерсантъ23:32
Подробнее о событии

Автобусы с арестованными после акций протеста часами стоят в очереди на территорию спецприемника в Сахарово

Эхо Москвы04:03

Главреда «Медиазоны» посадили в 8-местную камеру: в ней 28 человек

Московский Комсомолец03:14

Арестованного за ретвит главреда «Медиазоны» поместили в восьмиместную камеру, где находятся 28 человек

Дождь03:02

Главреда «Медиазоны» и еще 27 человек отправили в восьмиместную камеру

Lenta.ru02:46

Смирнов сообщил, что опасается проблем из-за перевода в другую камеру в Сахарово

Медиазона05:54

Изолятор в Сахарово переполнен: 28 человек на 8-местную камеру. Один из них Сергей Смирнов

Znak.com00:48

«Медиазона»: арестованные на акции протеста часами ждут оформления в Сахарово

Коммерсантъ23:32

Посол РФ в США осудил слова адмирала из Пентагона о ядерной войне

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал нездоровыми заявления командующего Стратегическим командованием США адмирала Чарльза Ричарда о необходимости подготовки к ядерной войне с Россией и Китаем, передает РИА "Новости".
Газета.Ruвчера в 14:29

В Кремле назвали санкционное давление от США абсолютно неприемлемым

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в РФ видят "постоянные санкционные рефлексы у американских законодателей", и отметил, что в Кремле считают абсолютно неприемлемым санкционное давление со стороны США.
РИА Новости04:55