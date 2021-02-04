Арестованные участники акций протеста 31 января провели в автозаках примерно пять часов, затем их разместили в Центре временного содержания иностранцев в деревне Сахарово, говорится в аккаунте главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова.

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С чего всё началось Автобусы с арестованными за акции протеста часами стоят у Центра временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Сахарово в Новой Москве без условий для длительного содержания людей, сообщает « Медиазона ». Коммерсантъ 23:32