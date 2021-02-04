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Ведомости
Ведомости

Арестованные после акций протеста сообщили о переполненных камерах в спецприемнике

Арестованные участники акций протеста 31 января провели в автозаках примерно пять часов, затем их разместили в Центре временного содержания иностранцев в деревне Сахарово, говорится в аккаунте главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова.В источнике
С чего всё началось
Автобусы с арестованными за акции протеста часами стоят у Центра временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Сахарово в Новой Москве без условий для длительного содержания людей, сообщает «Медиазона
».
Коммерсантъ23:32
Подробнее о событии

Главреда «Медиазоны» посадили в 8-местную камеру: в ней 28 человек

Московский Комсомолец03:14

СМИ: Автобусы с арестованными часами стоят в Сахарово в ожидании оформления

Росбалт23:54

Главреда «Медиазоны» и еще 27 человек отправили в восьмиместную камеру

Lenta.ru02:46

«28 человек в камере»: арестованные на акциях протеста сообщили о коллапсе в депортационном центре Сахарово

Весьма01:08

Автобусы с арестованными после акций протеста часами стоят в очереди на территорию спецприемника в Сахарово

Эхо Москвы04:03

Арестованного за ретвит главреда «Медиазоны» поместили в восьмиместную камеру, где находятся 28 человек

Дождь03:02

«Медиазона»: арестованные на акции протеста часами ждут оформления в Сахарово

Коммерсантъ23:32

В Крыму назвали шантажом санкции Украины за полеты на полуостров

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил РИА Новости, что введенные Украиной санкции против иностранных компаний за полеты в Крым являются «шантажом».
Lenta.ru00:15

Вдовец певицы Жанны Фриске Дмитрий Шепелев станет отцом во второй раз

Шепелев уточнил, что его сын и Лада, дочь Екатерины Тулуповой, сначала негативно отреагировали на разговоры о возможном прибавлении в семье, однако сейчас ожидают появления ребёнка как «новое приключение».
Центральная Служба Новостей03:43