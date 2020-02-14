Происшествия

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Боксер Георгий Кушиташвили, арестованный за хранение наркотиков и нападение на сотрудника Росгвардии, пожизненно отстранен от выступлений за сборную России. Об этом 14 февраля сообщил генсек Федерации бокса России Умар Кремлев.
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Кушиташвили пожизненно исключен из сборной России по боксу

Матч ТВ09:49

Кокаиновые бои на ринге и за пределами. Кушиташвили попался на наркотиках — и это проблема многих спортсменов

Телеканал 360°12:10

Валуев не будет говорить об отстранении Кушиташвили до решения суда

РИА Новости09:43

Суд признал законным арест Кушиташвили. Боксера обвиняют в хранении наркотиков и насилии

Sport24.ru05:46

Адвокат Кушиташвили заявил, что наркотики могли подмешать в напиток спортсмена

Советский спорт06:36

Анализы боксера Кушиташвили показали, что он употреблял кокаин

ТАСС03:32

Кушиташвили пожизненно дисквалифицирован Федерацией бокса России

Спорт-Экспресс08:18
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