Происшествия
ИзвестияАрестованный боксер Кушиташвили пожизненно отстранен от сборной России
Боксер Георгий Кушиташвили, арестованный за хранение наркотиков и нападение на сотрудника Росгвардии, пожизненно отстранен от выступлений за сборную России. Об этом 14 февраля сообщил генсек Федерации бокса России Умар Кремлев.
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Футбол
«Манчестер Сити» отстранили от еврокубков на два года
УЕФА отстранил "Манчестер Сити" от еврокубков на два года. Помимо этого, клуб оштрафовали на тридцать миллионов евро.
Технологии
Чтобы гаджет не подглядывал. Советы эксперта «Лаборатории Касперского»
Каких-то три с половиной года прошло с момента, когда "вся Сеть" живо обсуждала заклеенные (вроде бы) скотчем веб-камеру и микрофон на ноутбуке Марка Цукерберга.
Религия
Православные христиане отмечают Сретенье Господне
Армия и оружие
Крейсер ВМС США захватил в Аравийском море судно с иранскими ракетами
Культура
Актеры «Уральских пельменей» рассказали о драках в коллективе
Участники шоу "Уральские пельмени" – Сергей Исаев, Максим Ярица и Сергей Ершов на вечернем шоу Урганта рассказали, что даже в их дружном коллективе дело доходило до драк.
Экономика
Гончарук объяснил, почему украинцы получили две платежки за газ
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук предложил украинцам обратить внимание на то, что сумма двух платежек за газ и его транспортировку все равно меньше на 30%, чем сумма одной платежки, которая была раньше.
Армия и оружие
Пентагон опубликовал карту активности ВМФ России
Политика
Путин спросил Зеленского о выполнении Минских соглашений
Прямой вопрос о выполнении Киевом минских договоренностей задал главе Украины Владимиру Зеленскому президент России Владимир Путин, 14 февраля сообщает пресс-служба Кремля.
Политика
Дерипаска пошутил про ручку Путина из-за обвинений США
Российский миллиардер Олег Дерипаска в свете обвинений в свой адрес со стороны США вспомнил, как президент России Владимир Путин забрал у него ручку.
Происшествия
Два человека погибли при жесткой посадке вертолета Ми-8 на Ямале
Два человека погибли в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 авиакомпании «Скол» на Ямале.
Шоу-бизнес
Ангелина Вовк пришла в ЗАГС с молодым возлюбленным
На кадрах видно, что Михаил Куницын, который гораздо младше звезды, встречает ее у Грибоедовского ЗАГСа и дарит цветы.
Общество
Число зараженных коронавирусом в Хубэе возросло до 54,4 тыс. человек
По состоянию на 14 февраля число зараженных новым коронавирусом COVID-19 в Китае составило почти 64 тыс. человек, около 1,5 тыс. пациентов умерли, выздоровели порядка 7 тыс. Также в этот день стало известно о первом случае заражения новым коронавирусом в Египте.
Биатлон
В отношении биатлониста Устюгова IBU начало разбирательство
Накануне чемпионата мира по биатлону Международный союз биатлонистов (IBU) открыл новое дело по допингу в отношении двукратного олимпийского чемпиона Евгения Устюгова, который завершил карьеру 6 лет назад.
Политика
Глава OMV прокомментировал строительство «Северного потока — 2»
Российская сторона сможет завершить строительство газопровода "Северный поток — 2", заявил Райан Зеле, глава австрийской нефтегазовой компании OMV, которая финансирует проект.
Политика
Лукашенко жестко ответил на вопрос Путина о покупке нефти
Российский президент засомневался в том, что Белоруссия будет закупать нефть у других поставщиков, и спросил Лукашенко, зачем это делать, если российская нефть обойдется белорусам дешевле.
Кино
Марк Хэмилл испугал фанатов намёком на уход из Twitter
Издание отмечает, что этим актёр наверняка очень сильно испугал своих подписчиков.
Энергетика
МЭА ждет самого сильного падения спроса на нефть за десятилетие
Банк HSBC снизил прогноз роста китайского ВВП в этом году с 5,8 до 5,3%, при том что в прошлом году темпы роста и так уже оказались самыми низкими с 1990 г. (6,1%).
Происшествия
В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот
Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.
Футбол
«Ротор» начинает борьбу в Кубке ФНЛ
«Ротор» в результате жеребьевки попал в группу А и сыграет с выступающим в ФНЛ красноярским «Енисеем», играющим дивизионом ниже «КамАЗом» из Набережных Челнов и сборной России до 20 лет.
Музыка
Неизданная песня Виктора Цоя появилась в интернете
Песню из неизданного альбома группы «Кино», которую музыканты записали ещё в 1986 году, представил на своём Youtube-канале звукозаписывающий лейбл Maschina Records.
Происшествия
В Гонконге выдвинули новую версию распространения коронавируса
Власти Гонконга считают, что новый китайский коронавирус, вспышка которого началась в декабре прошлого года, может распространяться по канализационным трубам.
Политика
Зеленский обсудил с американскими сенаторами расширение помощи Украине
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с американскими сенаторами расширение помощи своей стране в сфере обороны, сообщил в пятницу на брифинге сенатор США Джон Баррас.
Энергетика
В Иране заявили о готовности продавать нефть Белоруссии
Тегеран готов вести переговоры с Минском и продавать белорусской стороне нефть, заявил посол Ирана в Белоруссии Саид Яри.
Политика
Карелова отметила важность поправки об индексации пенсий
Заместитель председателя Совета Федерации, координатор "Старшего поколения", партийного проекта "Единой России", Галина Карелова прокомментировала встречу президента Владимира Путина с членами рабочей группы по внесению поправок в Конституцию России.
Политика
СМИ сообщили об отказе Мексики покупать военные вертолеты у России
Мексика передумала покупать военные вертолеты у России, сообщила газета Universal со ссылкой на источники в МИД латиноамериканской страны.
Авто
В России вновь отзывают 20-летние автомобили BMW
Футбол
«Валенсия» сыграла вничью с «Атлетико», Черышев вышел на замену
"Валенсия", за которую выступает футболист сборной России Денис Черышев, сыграла на своем поле вничью с мадридским "Атлетико" в матче 24-го тура чемпионата Испании.
Армия и оружие
Хуситы сбили военный самолет в Йемене на границе с Саудовской Аравией
Вооруженные силы йеменского мятежного движения хуситов "Ансар Аллах" сбили боевой самолет на границе Йемена с Саудовской Аравией, заявил официальный представитель хуситов Яхья Сариа.
Космос
Мимо Земли пролетел астероид с собственным спутником
В конце января мимо Земли пролетел необычный астероид, обладающий собственным спутником.
Шоу-бизнес
Анна Курникова и Энрике Иглесиас впервые показали третьего ребенка
44-летний Энрике Иглесиас и 38-летняя Анна Курникова стали родителями в третий раз.