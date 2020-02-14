Происшествия

ИзвестияИзвестияАрестованный боксер Кушиташвили пожизненно отстранен от сборной России

Боксер Георгий Кушиташвили, арестованный за хранение наркотиков и нападение на сотрудника Росгвардии, пожизненно отстранен от выступлений за сборную России. Об этом 14 февраля сообщил генсек Федерации бокса России Умар Кремлев.
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Кушиташвили пожизненно исключен из сборной России по боксу

Матч ТВ09:49

Кокаиновые бои на ринге и за пределами. Кушиташвили попался на наркотиках — и это проблема многих спортсменов

Телеканал 360°12:10

Анализы боксера Кушиташвили показали, что он употреблял кокаин

ТАСС03:32

Суд признал законным арест Кушиташвили. Боксера обвиняют в хранении наркотиков и насилии

Sport24.ru05:46

Адвокат Кушиташвили заявил, что наркотики могли подмешать в напиток спортсмена

Советский спорт06:36

Кушиташвили пожизненно дисквалифицирован Федерацией бокса России

Спорт-Экспресс08:18

Валуев не будет говорить об отстранении Кушиташвили до решения суда

РИА Новости09:43
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Футбол

«Манчестер Сити» отстранили от еврокубков на два года

УЕФА отстранил "Манчестер Сити" от еврокубков на два года. Помимо этого, клуб оштрафовали на тридцать миллионов евро.
РИА Новости 15:09
Технологии

Чтобы гаджет не подглядывал. Советы эксперта «Лаборатории Касперского»

Каких-то три с половиной года прошло с момента, когда "вся Сеть" живо обсуждала заклеенные (вроде бы) скотчем веб-камеру и микрофон на ноутбуке Марка Цукерберга.
Радио Sputnik 18:00
Религия

Православные христиане отмечают Сретенье Господне

РИА Новости 18:51
Армия и оружие

Крейсер ВМС США захватил в Аравийском море судно с иранскими ракетами

Известия вчера в 16:53
Культура

Актеры «Уральских пельменей» рассказали о драках в коллективе

Участники шоу "Уральские пельмени" – Сергей Исаев, Максим Ярица и Сергей Ершов на вечернем шоу Урганта рассказали, что даже в их дружном коллективе дело доходило до драк.
Piter.tv 03:35
Экономика

Гончарук объяснил, почему украинцы получили две платежки за газ

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук предложил украинцам обратить внимание на то, что сумма двух платежек за газ и его транспортировку все равно меньше на 30%, чем сумма одной платежки, которая была раньше.
Украина.ру 08:38
Армия и оружие

Пентагон опубликовал карту активности ВМФ России

РИА Новости 12 февраля в 02:00
Политика

Путин спросил Зеленского о выполнении Минских соглашений

Прямой вопрос о выполнении Киевом минских договоренностей задал главе Украины Владимиру Зеленскому президент России Владимир Путин, 14 февраля сообщает пресс-служба Кремля.
REGNUM 19:26
Политика

Дерипаска пошутил про ручку Путина из-за обвинений США

Российский миллиардер Олег Дерипаска в свете обвинений в свой адрес со стороны США вспомнил, как президент России Владимир Путин забрал у него ручку.
РИА Новости 10:26
Происшествия

Два человека погибли при жесткой посадке вертолета Ми-8 на Ямале

Два человека погибли в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 авиакомпании «Скол» на Ямале.
РБК 08:23
Шоу-бизнес

Ангелина Вовк пришла в ЗАГС с молодым возлюбленным

На кадрах видно, что Михаил Куницын, который гораздо младше звезды, встречает ее у Грибоедовского ЗАГСа и дарит цветы.
КМВ Новости 01:59
Общество

Число зараженных коронавирусом в Хубэе возросло до 54,4 тыс. человек

По состоянию на 14 февраля число зараженных новым коронавирусом COVID-19 в Китае составило почти 64 тыс. человек, около 1,5 тыс. пациентов умерли, выздоровели порядка 7 тыс. Также в этот день стало известно о первом случае заражения новым коронавирусом в Египте.
Известия 18:33
Биатлон

В отношении биатлониста Устюгова IBU начало разбирательство

Накануне чемпионата мира по биатлону Международный союз биатлонистов (IBU) открыл новое дело по допингу в отношении двукратного олимпийского чемпиона Евгения Устюгова, который завершил карьеру 6 лет назад.
МонаВиста 09:55
Политика

Глава OMV прокомментировал строительство «Северного потока — 2»

Российская сторона сможет завершить строительство газопровода "Северный поток — 2", заявил Райан Зеле, глава австрийской нефтегазовой компании OMV, которая финансирует проект.
РИА Новости 12:25
Политика

Лукашенко жестко ответил на вопрос Путина о покупке нефти

Российский президент засомневался в том, что Белоруссия будет закупать нефть у других поставщиков, и спросил Лукашенко, зачем это делать, если российская нефть обойдется белорусам дешевле.
Московский Комсомолец 05:50
Кино

Марк Хэмилл испугал фанатов намёком на уход из Twitter

Издание отмечает, что этим актёр наверняка очень сильно испугал своих подписчиков.
REGNUM 18:17
Энергетика

МЭА ждет самого сильного падения спроса на нефть за десятилетие

Банк HSBC снизил прогноз роста китайского ВВП в этом году с 5,8 до 5,3%, при том что в прошлом году темпы роста и так уже оказались самыми низкими с 1990 г. (6,1%).
Ведомости вчера в 11:27
Происшествия

В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот

Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.
РИА Новости 10:55
Футбол

«Ротор» начинает борьбу в Кубке ФНЛ

«Ротор» в результате жеребьевки попал в группу А и сыграет с выступающим в ФНЛ красноярским «Енисеем», играющим дивизионом ниже «КамАЗом» из Набережных Челнов и сборной России до 20 лет.
Volgogradru 02:19
Музыка

Неизданная песня Виктора Цоя появилась в интернете

Песню из неизданного альбома группы «Кино», которую музыканты записали ещё в 1986 году, представил на своём Youtube-канале звукозаписывающий лейбл Maschina Records.
78.ru вчера в 19:15
Происшествия

В Гонконге выдвинули новую версию распространения коронавируса

Власти Гонконга считают, что новый китайский коронавирус, вспышка которого началась в декабре прошлого года, может распространяться по канализационным трубам.
Наша версия вчера в 02:27
Политика

Зеленский обсудил с американскими сенаторами расширение помощи Украине

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с американскими сенаторами расширение помощи своей стране в сфере обороны, сообщил в пятницу на брифинге сенатор США Джон Баррас.
РИА Новости 09:44
Энергетика

В Иране заявили о готовности продавать нефть Белоруссии

Тегеран готов вести переговоры с Минском и продавать белорусской стороне нефть, заявил посол Ирана в Белоруссии Саид Яри.
RT на русском 03:49
Политика

Карелова отметила важность поправки об индексации пенсий

Заместитель председателя Совета Федерации, координатор "Старшего поколения", партийного проекта "Единой России", Галина Карелова прокомментировала встречу президента Владимира Путина с членами рабочей группы по внесению поправок в Конституцию России.
Газета.Ru вчера в 10:41
Политика

СМИ сообщили об отказе Мексики покупать военные вертолеты у России

Мексика передумала покупать военные вертолеты у России, сообщила газета Universal со ссылкой на источники в МИД латиноамериканской страны.
РИА Новости 14:53
Авто

В России вновь отзывают 20-летние автомобили BMW

110km.ru вчера в 08:49
Футбол

«Валенсия» сыграла вничью с «Атлетико», Черышев вышел на замену

"Валенсия", за которую выступает футболист сборной России Денис Черышев, сыграла на своем поле вничью с мадридским "Атлетико" в матче 24-го тура чемпионата Испании.
РИА Новости 17:07
Армия и оружие

Хуситы сбили военный самолет в Йемене на границе с Саудовской Аравией

Вооруженные силы йеменского мятежного движения хуситов "Ансар Аллах" сбили боевой самолет на границе Йемена с Саудовской Аравией, заявил официальный представитель хуситов Яхья Сариа.
Газета.Ru 17:42
Космос

Мимо Земли пролетел астероид с собственным спутником

В конце января мимо Земли пролетел необычный астероид, обладающий собственным спутником.
МИР 24 02:48
Шоу-бизнес

Анна Курникова и Энрике Иглесиас впервые показали третьего ребенка

44-летний Энрике Иглесиас и 38-летняя Анна Курникова стали родителями в третий раз.
Вокруг ТВ 12:59
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