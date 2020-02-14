Происшествия

ИзвестияИзвестияАрестованный боксер Кушиташвили пожизненно отстранен от сборной России

Боксер Георгий Кушиташвили, арестованный за хранение наркотиков и нападение на сотрудника Росгвардии, пожизненно отстранен от выступлений за сборную России. Об этом 14 февраля сообщил генсек Федерации бокса России Умар Кремлев.
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Кушиташвили пожизненно исключен из сборной России по боксу

Матч ТВ09:49

Кокаиновые бои на ринге и за пределами. Кушиташвили попался на наркотиках — и это проблема многих спортсменов

Телеканал 360°12:10

Валуев не будет говорить об отстранении Кушиташвили до решения суда

РИА Новости09:43

Суд признал законным арест Кушиташвили. Боксера обвиняют в хранении наркотиков и насилии

Sport24.ru05:46

Адвокат Кушиташвили заявил, что наркотики могли подмешать в напиток спортсмена

Советский спорт06:36

Анализы боксера Кушиташвили показали, что он употреблял кокаин

ТАСС03:32

Кушиташвили пожизненно дисквалифицирован Федерацией бокса России

Спорт-Экспресс08:18
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 21:14, Ашберн
Общество

Лукашенко пригрозил забирать российскую нефть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если Россия не доставит обещанный объем нефти, Минск начнет забирать ее из транзитной трубы.
Газета.Ru 13:46
Происшествия

В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот

Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.
РИА Новости 10:55
Политика

Киев отверг идею «12 шагов» по урегулированию ситуации на Донбассе

Тезисы, которые содержатся в представленном на Мюнхенской конференции докладе «12 шагов к усилению безопасности на Украине и евроатлантическом регионе», не являются официальной позицией Киева.
РБК 17:44
Шоу-бизнес

Во время концерта в Кремле у Лолиты случился приступ

Gazeta.SPb 16:00
Армия и оружие

Хуситы сбили военный самолет на границе с Саудовской Аравией

Известия 20:36
Экономика

В литовском порту Клайпеда зафиксировали спад грузооборота

В январе в единственном в Литве порту Клайпеде зафиксировано резкое снижение объёма грузооборота, порт обслужил 3,4 млн тонн грузов, что сразу на 15% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 13 февраля.
REGNUM вчера в 07:39
Политика

Познер заявил об интересе США в «гораздо более слабой» России

Журналист Владимир Познер рассказал, что в США сегодня "очень сильны антирусские настроения", и страна не заинтересована в том, чтобы это изменить.
РИА Новости 16:54
Политика

Глава OMV прокомментировал строительство «Северного потока — 2»

Российская сторона сможет завершить строительство газопровода "Северный поток — 2", заявил Райан Зеле, глава австрийской нефтегазовой компании OMV, которая финансирует проект.
РИА Новости 12:25
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае превысило 1500 человек

Число погибших из-за коронавируса COVID-19 в Китае за сутки увеличилось на 143 человека — до 1523, следует из данных Национальной комиссии по здравоохранению КНР.
РБК 20:18
Политика

Путин поддержал запрет отчуждать территории России

Президент России Владимир Путин согласился с предложением художественного руководителя Театра Олега Табакова Владимира Машкова внести в Конституцию поправку, согласно которой отчуждение российских территорий будет под запретом.
Городовой 05:30
Кино

В Сети появился тизер четвертого сезона «Очень странных дел»

Вечерняя Москва 12:09
Наука

Для лечения хронических ран создали «умные» повязки

У подопытных мышей наблюдались признаки полного заживления и отсутствия рубцового образования, что свидетельствует о способности повязки значительно увеличить скорость и качество заживления ран.
Индикатор 07:45
Политика

США повышают пошлины на самолеты из Евросоюза до 15%

Власти США приняли решение поднять пошлины на импортируемые из Евросоюза (ЕС) самолеты, сообщается на сайте аппарата торгового представителя Соединенных Штатов.
Газета.Ru 21:01
Общество

Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут

Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.
Известия 02:04
Происшествия

Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке

Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Газета.Ru 00:46
Религия

Православные христиане отмечают Сретенье Господне

РИА Новости 18:51
Политика

Внук Назарбаева попросил убежища в Великобритании

Компания вчера в 02:36
Происшествия

В Осетии на даче экс-прокурора нашли тело его гражданской жены

Источник "РГ" в правоохранительных органах региона уточнил, что тело было найдено на участке, который принадлежит бывшему прокурору Игорю Чельдиеву.
Российская газета 02:17
Футбол

«Манчестер Сити» отстранен от еврокубков на два года

14 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынес неожиданное решение - "Манчестер Сити" отстранен от участия в еврокубках на два года.
Газета.Ru 14:54
Футбол

«Спартак» обыграл «Брагу» в матче клубного ЧМ по пляжному футболу

Московский "Спартак" обыграл португальскую "Брагу" в матче клубного чемпионата мира по пляжному футболу, проходящего в Москве.
РИА Новости 12:37
Хоккей

Спорный буллит Панарина принес «Рейнджерс» победу над «Миннесотой»

Vprognoze.ru 03:23
Политика

Протеже Макрона снялся с выборов мэра Парижа из-за Павленского

Кандидат на пост мэра Парижа Бенджамин Гриво вышел из гонки из-за публикации компрометирующего его видео сексуального характера российским художником Петром Павленским.
Газета.Ru 13:20
Происшествия

Брошенных в Шереметьево детей передали матери

Российская газета вчера в 23:52
Здоровье

В России выздоровел второй человек, заболевший коронавирусом

Второй гражданин Китая, у которого был диагностирован коронавирус 2019-nCoV, был выписан из больницы в Чите после излечения, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного врача забайкальской краевой инфекционной больницы Сергея Юрчука.
Моссовет 12 февраля в 00:28
Здоровье

Онищенко рассказал, грозит ли миру повальная эпидемия коронавируса

Геннадий Онищенко – бывший главный санитарный врач страны, а ныне депутат нижней палаты российского парламента – рассказал журналистам, грозит ли человечеству повальная эпидемия коронавируса.
Expert.ru 13:39
Происшествия

В Петербурге горит производственное здание на площади 300 «квадратов»

Производственное здание загорелось в Санкт-Петербурге на площади 300 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России.
РИА Новости 21:02
Общество

ВВС США: ступень советской ракеты взорвалась на орбите

Газета.Ru 16:58
Общество

В Петербурге мальчикам в юбках не разрешили танцевать под Queen

Подростки сами подобрали костюмы стиле стиле "Queen", а танцевать хотели под песню "I want то break free".
Neva.Today 13:31
Общество

Филипп Киркоров представил новый клип

Эстрадный исполнитель Филипп Киркоров представил клип на свою новую песню «Романы».
Inc-news.ru 09:08
Космос

Источник рассказал, когда США начнут летать к МКС на своих кораблях

Первый с 2011 года запуск американского пилотируемого корабля с экипажем на Международную космическую станцию (МКС) планируется в конце мая, сообщил РИА Новости источник в российской ракетно-космической отрасли.
РИА Новости 19:09
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