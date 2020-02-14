Происшествия
ИзвестияАрестованный боксер Кушиташвили пожизненно отстранен от сборной России
Боксер Георгий Кушиташвили, арестованный за хранение наркотиков и нападение на сотрудника Росгвардии, пожизненно отстранен от выступлений за сборную России. Об этом 14 февраля сообщил генсек Федерации бокса России Умар Кремлев.
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Общество
Лукашенко пригрозил забирать российскую нефть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если Россия не доставит обещанный объем нефти, Минск начнет забирать ее из транзитной трубы.
Происшествия
В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот
Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.
Политика
Киев отверг идею «12 шагов» по урегулированию ситуации на Донбассе
Тезисы, которые содержатся в представленном на Мюнхенской конференции докладе «12 шагов к усилению безопасности на Украине и евроатлантическом регионе», не являются официальной позицией Киева.
Шоу-бизнес
Во время концерта в Кремле у Лолиты случился приступ
Экономика
В литовском порту Клайпеда зафиксировали спад грузооборота
В январе в единственном в Литве порту Клайпеде зафиксировано резкое снижение объёма грузооборота, порт обслужил 3,4 млн тонн грузов, что сразу на 15% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 13 февраля.
Политика
Познер заявил об интересе США в «гораздо более слабой» России
Журналист Владимир Познер рассказал, что в США сегодня "очень сильны антирусские настроения", и страна не заинтересована в том, чтобы это изменить.
Политика
Глава OMV прокомментировал строительство «Северного потока — 2»
Российская сторона сможет завершить строительство газопровода "Северный поток — 2", заявил Райан Зеле, глава австрийской нефтегазовой компании OMV, которая финансирует проект.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае превысило 1500 человек
Число погибших из-за коронавируса COVID-19 в Китае за сутки увеличилось на 143 человека — до 1523, следует из данных Национальной комиссии по здравоохранению КНР.
Политика
Путин поддержал запрет отчуждать территории России
Президент России Владимир Путин согласился с предложением художественного руководителя Театра Олега Табакова Владимира Машкова внести в Конституцию поправку, согласно которой отчуждение российских территорий будет под запретом.
Кино
В Сети появился тизер четвертого сезона «Очень странных дел»
Наука
Для лечения хронических ран создали «умные» повязки
У подопытных мышей наблюдались признаки полного заживления и отсутствия рубцового образования, что свидетельствует о способности повязки значительно увеличить скорость и качество заживления ран.
Политика
США повышают пошлины на самолеты из Евросоюза до 15%
Власти США приняли решение поднять пошлины на импортируемые из Евросоюза (ЕС) самолеты, сообщается на сайте аппарата торгового представителя Соединенных Штатов.
Общество
Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут
Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.
Происшествия
Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке
Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Религия
Православные христиане отмечают Сретенье Господне
Политика
Внук Назарбаева попросил убежища в Великобритании
Происшествия
В Осетии на даче экс-прокурора нашли тело его гражданской жены
Источник "РГ" в правоохранительных органах региона уточнил, что тело было найдено на участке, который принадлежит бывшему прокурору Игорю Чельдиеву.
Футбол
«Манчестер Сити» отстранен от еврокубков на два года
14 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынес неожиданное решение - "Манчестер Сити" отстранен от участия в еврокубках на два года.
Футбол
«Спартак» обыграл «Брагу» в матче клубного ЧМ по пляжному футболу
Московский "Спартак" обыграл португальскую "Брагу" в матче клубного чемпионата мира по пляжному футболу, проходящего в Москве.
Хоккей
Спорный буллит Панарина принес «Рейнджерс» победу над «Миннесотой»
Политика
Протеже Макрона снялся с выборов мэра Парижа из-за Павленского
Кандидат на пост мэра Парижа Бенджамин Гриво вышел из гонки из-за публикации компрометирующего его видео сексуального характера российским художником Петром Павленским.
Происшествия
Брошенных в Шереметьево детей передали матери
Здоровье
В России выздоровел второй человек, заболевший коронавирусом
Второй гражданин Китая, у которого был диагностирован коронавирус 2019-nCoV, был выписан из больницы в Чите после излечения, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного врача забайкальской краевой инфекционной больницы Сергея Юрчука.
Здоровье
Онищенко рассказал, грозит ли миру повальная эпидемия коронавируса
Геннадий Онищенко – бывший главный санитарный врач страны, а ныне депутат нижней палаты российского парламента – рассказал журналистам, грозит ли человечеству повальная эпидемия коронавируса.
Происшествия
В Петербурге горит производственное здание на площади 300 «квадратов»
Производственное здание загорелось в Санкт-Петербурге на площади 300 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России.
Общество
В Петербурге мальчикам в юбках не разрешили танцевать под Queen
Подростки сами подобрали костюмы стиле стиле "Queen", а танцевать хотели под песню "I want то break free".
Общество
Филипп Киркоров представил новый клип
Эстрадный исполнитель Филипп Киркоров представил клип на свою новую песню «Романы».
Космос
Источник рассказал, когда США начнут летать к МКС на своих кораблях
Первый с 2011 года запуск американского пилотируемого корабля с экипажем на Международную космическую станцию (МКС) планируется в конце мая, сообщил РИА Новости источник в российской ракетно-космической отрасли.