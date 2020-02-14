Боксер Георгий Кушиташвили, арестованный за хранение наркотиков и нападение на сотрудника Росгвардии, пожизненно отстранен от выступлений за сборную России. Об этом 14 февраля сообщил генсек Федерации бокса России Умар Кремлев.

Общество Лукашенко пригрозил забирать российскую нефть Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если Россия не доставит обещанный объем нефти, Минск начнет забирать ее из транзитной трубы.

Происшествия В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.

Экономика В литовском порту Клайпеда зафиксировали спад грузооборота В январе в единственном в Литве порту Клайпеде зафиксировано резкое снижение объёма грузооборота, порт обслужил 3,4 млн тонн грузов, что сразу на 15% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 13 февраля.

Здоровье Число жертв коронавируса в Китае превысило 1500 человек Число погибших из-за коронавируса COVID-19 в Китае за сутки увеличилось на 143 человека — до 1523, следует из данных Национальной комиссии по здравоохранению КНР.

Политика Путин поддержал запрет отчуждать территории России Президент России Владимир Путин согласился с предложением художественного руководителя Театра Олега Табакова Владимира Машкова внести в Конституцию поправку, согласно которой отчуждение российских территорий будет под запретом.

Наука Для лечения хронических ран создали «умные» повязки У подопытных мышей наблюдались признаки полного заживления и отсутствия рубцового образования, что свидетельствует о способности повязки значительно увеличить скорость и качество заживления ран.

Общество Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.

Происшествия Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.

Политика Протеже Макрона снялся с выборов мэра Парижа из-за Павленского Кандидат на пост мэра Парижа Бенджамин Гриво вышел из гонки из-за публикации компрометирующего его видео сексуального характера российским художником Петром Павленским.

Здоровье В России выздоровел второй человек, заболевший коронавирусом Второй гражданин Китая, у которого был диагностирован коронавирус 2019-nCoV, был выписан из больницы в Чите после излечения, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного врача забайкальской краевой инфекционной больницы Сергея Юрчука.

Здоровье Онищенко рассказал, грозит ли миру повальная эпидемия коронавируса Геннадий Онищенко – бывший главный санитарный врач страны, а ныне депутат нижней палаты российского парламента – рассказал журналистам, грозит ли человечеству повальная эпидемия коронавируса.

Общество Филипп Киркоров представил новый клип Эстрадный исполнитель Филипп Киркоров представил клип на свою новую песню «Романы».