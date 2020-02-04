Чемпион России по боксу Георгий Кушиташвили, которого подозревают в нападении на сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков, заявил, что росгвардеец сломал нос, ударившись самостоятельно, а спортсмен предлагал ему вправить его.

с чего всё началось

3 февраля гарнизонный военный суд арестовал спортсмена до 1 апреля. Боксер заявил, что сотрудник правоохранительных органов сам ударился, а спортсмен предлагал ему вправить нос. "Мне много раз ломали нос, так что вправлять умею", — цитирует Кушиташвили RT.

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