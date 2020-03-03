Бывший министр по делам «открытого правительства» Михаил Абызов, арестованный по обвинению в создании преступного сообщества, подал заявление о заключении брака со своей невестой Валентиной Григорьевой. Об этом сообщил РБК источник в окружении экс-министра.

с чего всё началось

Информацию подтвердили представитель Абызова и сама Григорьева. Заявление было подано в Рязанский отдел ЗАГС, сообщил представитель экс-министра. Дата бракосочетания — 25 марта.

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