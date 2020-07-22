Происшествия
RT на русскомАрестованный экс-полицейский намерен просить возобновить дело Голунова
Бывший начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игорь Ляховец, который проходит по делу о подброшенных наркотиках Ивану Голунову, намерен просить Генпрокуратуру возобновить расследование в отношении журналиста.
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с чего всё началось
Основной фигурант по делу журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова Игорь Ляховец пишет обращение в Генпрокуратуру с просьбой способствовать возобновлению уголовного дела в отношении журналиста.ТАСС10:50
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