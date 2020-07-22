Арестованный экс-полицейский намерен просить возобновить дело Голунова

Бывший начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игорь Ляховец, который проходит по делу о подброшенных наркотиках Ивану Голунову, намерен просить Генпрокуратуру возобновить расследование в отношении журналиста.