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Арестованный экс-полицейский намерен просить возобновить дело Голунова

Бывший начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игорь Ляховец, который проходит по делу о подброшенных наркотиках Ивану Голунову, намерен просить Генпрокуратуру возобновить расследование в отношении журналиста.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Основной фигурант дела Голунова просит прокуратуру возобновить дело против журналиста

Основной фигурант по делу журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова Игорь Ляховец пишет обращение в Генпрокуратуру с просьбой способствовать возобновлению уголовного дела в отношении журналиста.
ТАССвчера в 10:50
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Арестованный экс-полицейский Игорь Ляховец призвал возобновить дело журналиста Ивана Голунова

Эхо Москвы22:06
RT на русском

Арестованный экс-полицейский намерен просить возобновить дело Голунова

RT на русскомвчера в 12:00
ТАСС

Основной фигурант дела Голунова просит прокуратуру возобновить дело против журналиста

ТАССвчера в 10:50
Газета.Ru

Иван Голунов удивился просьбе экс-полицейского возобновить дело против него

Газета.Ruвчера в 11:45
Московский Комсомолец

Экс-полицейский потребовал возобновить дело против Голунова

Московский Комсомолецвчера в 11:08
Интерфакс

Предполагаемый организатор задержания Голунова попросил возобновить дело журналиста

Интерфаксвчера в 10:53
РИА Новости

Арестованный экс-полицейский хочет возобновления дела Голунова

РИА Новостивчера в 11:47
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Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления в нижней палате парламента предложил отказаться от термина «средняя зарплата», так как в регионах ее показатели могут отличаться в разы и не соответствовать реальным зарплатам большинства россиян.
РБКвчера в 07:36
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Власти Кубани усилят контроль за соблюдением правил Роспотребнадзора

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в регионе усилят контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора из-за роста случаев COVID-2019, передает РИА "Новости".
Газета.Ruвчера в 16:29
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Новые структуры магнитного поля открыты в галактике NGC 4217

В новой работе международная команда исследователей подробно проанализировала магнитное поле галактики NGC 4217, близкой по строению к Млечному пути, при помощи методов радиоастрономии и смогла открыть прежде неизвестные структуры магнитного поля.
AstroNews.ruвчера в 13:45
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Новый полимерный электролит до 50% увеличит запас хода электротранспорта

Для демонстрации возможности подавления дендритов команда ученых создала с помощью рентгеновских лучей 3D-изображение взаимодействия металлического лития и электролита и визуализировали нанесение слоев лития в течение 16 часов, под действием сильных токов.
Хайтек+вчера в 05:01
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Новые договоренности по перемирию в Донбассе вступят в силу 27 июля

"С понедельника вступят в силу приказы руководства ВСУ и руководства Народной милиции (ДНР - ИФ) о дополнительных мерах по поддержке и соблюдению действующего бессрочного перемирия на весь период до полного всеобъемлющего урегулирования конфликта", - говорится в сообщении, распространенном 22 июля пресс-службой МИД ДНР по итогам переговоров.
Интерфаксвчера в 14:41
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Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции

Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции.
Российская газета21 июля в 06:08
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В Белоруссии призвали разорвать союзный договор с Россией

Канопацкая предложила закрепить в законодательстве семилетний срок пребывания президента на своем посту, предоставление специальных гарантий покинувшему эту должность главе государства, а также особый механизм привлечения к судебной ответственности при наличии достаточных оснований.
Новые Известиявчера в 04:04
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