Арестованный экс-полицейский намерен просить возобновить дело Голунова
Смотрите также
В Грузии задержан соучастник убийства следователя Шишкиной
Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края
Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России
Суд приступит к рассмотрению дела Ефремова 29 июля
Власти Кубани усилят контроль за соблюдением правил Роспотребнадзора
Суд арестовал бренды косметической компании Natura Siberica
В ВОЗ назвали сроки получения вакцины от коронавируса
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
Кабмин вернет до 15 тыс. рублей россиянам за отдых внутри страны
Умер министр из Свердловской области, у которого был коронавирус
Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова
Врач оценил заявления о влиянии коронавируса на облысение
Роспотребнадзор запустил портал научных публикаций о коронавирусе
Фильм «Мажор» с Прилучным выйдет в кино после окончания пандемии
«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожники Niva под брендом Lada
Певец Александр Буйнов прооперирован после приступа
В США полицейские напали на освещавших протесты журналистов из России
Роналду стал вторым по числу голов в официальных играх
Югра перешла к первому этапу снятия ограничений по коронавирусу
Кабмин вернет до 15 тыс. рублей россиянам за отдых внутри страны
Обнаружены эффективные антитела против коронавируса
СБУ задержала бывшего сотрудника, причастного к убийству Захарченко
В ВОЗ назвали сроки получения вакцины от коронавируса
Трамп: США могут потребовать от Китая закрыть и другие дипучреждения
Глава карельского «Мемориала» приговорен к 3,5 годам колонии
Госдума приняла закон о кальянах и вейпах
Навальный вернул Пригожину «пожертвование» на 1 млн рублей
Собянин уволил главу департамента образования
Знатока «Что? Где? Когда?» обвинили в домогательствах
Родственники чеченского блогера признались в его убийстве в Вене
Бывший начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игорь Ляховец, который проходит по делу о подброшенных наркотиках Ивану Голунову, намерен просить Генпрокуратуру возобновить расследование в отношении журналиста.В источнике
С чего всё началось
Основной фигурант дела Голунова просит прокуратуру возобновить дело против журналиста
Основной фигурант по делу журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова Игорь Ляховец пишет обращение в Генпрокуратуру с просьбой способствовать возобновлению уголовного дела в отношении журналиста.
ТАССвчера в 10:50
Подробнее о событии
Предполагаемый организатор задержания Голунова попросил возобновить дело журналиста
Интерфаксвчера в 10:53