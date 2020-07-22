Происшествия
RT на русскомАрестованный экс-полицейский намерен просить возобновить дело Голунова
Бывший начальник УВД по ЗАО Москвы Игорь Ляховец, который проходит по делу о подброшенных наркотиках Ивану Голунову, намерен просить Генпрокуратуру возобновить расследование в отношении журналиста.
Читать в источнике
Оценить100
с чего всё началось
Основной фигурант по делу журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова Игорь Ляховец пишет обращение в Генпрокуратуру с просьбой способствовать возобновлению уголовного дела в отношении журналиста.ТАСС10:50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 13:24, Ашберн
Политика
Мишустин назвал объем ФНБ к началу 2020 года
Отчет правительства о проделанной работе представил перед депутатами Госдумы премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Экономика сегодня 03:20
Политика
МИД Белоруссии сообщил США о ситуации в республике перед выборами
Глава МИД Белоруссии Вадимир Макей обсудил с заместителем Государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хэйлом ситуацию в стране, сложившуюся в рамках текущей президентской кампании.
Евразия Daily 11:40
Происшествия
В ДТП в Набережных Челнах пострадали восемь человек
Как уточнили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения республики, в ДТП пострадали восемь человек.
ТАСС 12:28
Футбол
Игнатьев забил первый гол за «Рубин» и прервал безголевую серию
Форвард «Рубина» Иван Игнатьев забил первый гол за казанский клуб, сравняв счет в матче против «Спартака».
Новый Век 12:44
Общество
Собянин уволил главу департамента образования Исаака Калину
Глава столичного департамента образования и науки Исаак Калина освобожден от должности, соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
РБК 13:11
Политика
Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
Газета.Ru 03:27
Общество
Медик во Владимирской области повторно заболел коронавирусом
RT на русском 10:27
Шоу-бизнес
Алексей Глызин дал оценку разводу Пелагеи и Телегина
Развод певицы Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина стал одним из самых шумных в отечественном шоу-бизнесе последних месяцев.
Bimru.ru 09:10
Общество
Госдума приняла закон о вейпах и кальянах
Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, которым на вейпы, кальяны и снюсы будет распространено антитабачное законодательство, в том числе административные штрафы.
РИА Новости 09:30
Происшествия
В центре Москвы в квартире нашли тело девушки
В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы.
RT на русском 06:23
Путешествия
В АТОР разъяснили порядок компенсации расходов на отдых в России
Ассоциация туроператоров России (АТОР) объяснила, каким именно образом будут компенсировать расходы на отдых внутри страны.
Татар-информ 07:10
Политика
В Кремле возмущены нападением на российских журналистов в США
Москва ожидает от американских властей исчерпывающих мер по обеспечению безопасности находящихся в США российских журналистов и создание свободных условий для работы СМИ.
Российская газета 12:52
Общество
Завершились госиспытания нового пистолета-пулемета Калашникова
Межведомственная комиссия признала изделие годным для серийного производства и рекомендовала присвоить ему наименование «9 мм пистолет-пулемет Калашникова ППК-20» для увековечивания памяти конструктора стрелкового оружия Виктора Калашникова.
Известия 06:31
Общество
Суд оштрафовал Анастасию Волочкову за нарушение карантина в Дивеево
Тверской суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей балерину Анастасию Волочкову за визит в Серафимо-Дивеевский монастырь во время действующих на территории села Дивеево ограничений по коронавирусу.
Российская газета 12:53
Общество
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 15 млн человек
Число официально зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 15 миллионов.
Дождь 12:37
Экономика
Аналитики предрекают россиянам девальвацию в августе
Экономисты предупреждают: в 2020 году может повториться ситуация 98-го года. Речь идет о девальвации и деноминации рубля.
Kazanfirst.ru 01:05
Футбол
Двух футболистов ЦСКА изолировали из-за подозрений на COVID-19
Два игрока московского футбольного клуба ЦСКА изолированы из-за подозрений на заболевание COVID-19.
Известия 11:06
Авто
«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожники Niva под брендом Lada
21 июля начались продажи внедорожника Niva под брендом Lada.
Новые автомобили 05:37
Общество
Знатока «Что? Где? Когда?» обвинили в домогательствах
Ровшан Аскеров прокомментировал «Ридусу» обвинения в домогательствах в адрес Михаила Скипского.
Известия 09:39
Экономика
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 00:40
Происшествия
Судившая Кокорина и Мамаева судья Абрамова вынесет приговор Ефремову
Экономика сегодня 09:15
Футбол
«Крылья Советов» в третий раз за шесть лет вылетели в ФНЛ
«Крылья» вылетели в ФНЛ в третий раз за последние шесть лет.
ProstoProSport 08:00
Происшествия
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Кабардино-Балкарии
В сообщении сказано, что в ходе обыска на конспиративной квартире боевиков в Нальчике сотрудниками ФСБ и МВД были найдены и изъяты готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления взрывчатых веществ, «а также средства связи, содержащие переписку с боевиками МТО с обсуждением планируемого теракта».
Коммерсантъ 10:31
Экономика
«Газпром» и «Росатом» начнут производить «чистый» водород в 2024 году
До 2024 года «Газпром» будет изучать применение водорода и метано-водородного топлива в газовых установках (газотурбинных двигателях, газовых бойлерах и т.д.) и в качестве моторного топлива в разных видах транспорта.
РБК 09:53
Здоровье
В Минздраве спрогнозировали подъем заболеваемости коронавирусом
О возвращении подъема заболеваемости заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико, сообщает «Интерфакс».
ТВ-21 09:46
Шоу-бизнес
Дочь телесвахи Розы Сябитовой снова вышла замуж
Телесваха Роза Сябитова в беседе с изданием "Антенна-Телесемь" рассказала о второй свадьбе своей дочери Ксении.
Газета.Ru 05:53