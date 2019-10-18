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ИнтерфаксСуд арестовал еще одного руководителя ОМВД «Дорогомилово»
Ранее Пресненский суд арестовал начальника Устинова - Дмитрия Смирнова. Смирнов заявил в суде, что адвокат Зуев якобы привёз пакет с деревенской самогонкой его заместителю Устинову, Смирнов его взял, а там оказались деньги.
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В результате прорыва дамбы под Красноярском погибли 10 человек
В результате прорыва дамбы под Красноярском погибли 10 человек.
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Бетербиев и Гвоздик прошли процедуру взвешивания перед боем
Объединительный бой между Бетербиевым и Гвоздиком пройдет 18 октября в Филадельфии (США).
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Южная Корея пожаловалась на КНДР после отборочного матча ЧМ-2022
Южнокорейская футбольная ассоциация (KFA) осталась недовольна организацией северокорейской стороной отборочного матча ЧМ-2022, который проходил в Пхеньяне.
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Bentley запустила производство нового Flying Spur
Компания Bentley начала производства нового Flying Spur – роскошного седана класса Gran Turismo.
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Спутник Сатурна Титан может решить загадку Солнечной системы
В растянутых дюнных полях на спутнике Сатурна Титане ученые заметили странности Эти дюны полны соединений, называемых полициклическими ароматическими углеводородами.
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Актриса Наталия Белохвостикова попала в реанимацию
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Старшеклассница покончила с собой в туалете школы в Новосибирске
В туалете одной из школ Новосибирска обнаружили тело 15-летней ученицы 10 класса. Предположительно, она совершила самоубийство.
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«Локомотив» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ
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NASA представило скафандры для полетов на Луну и Марс
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Росстат зафиксировал рост реальных располагаемых доходов россиян
"Основная причина – опережающий рост доходов от трудовой деятельности, доля которых составила 76,9% в структуре доходов населения в третьем квартале 2019 года, а также низкая база третьего квартала 2018 года", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
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Пушков оценил письмо Трампа Эрдогану
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал тон письма, которое президент США Дональд Трамп направил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с началом военной операции Анкары в Сирии.
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В США потребовали признать «Азов» террористической организацией
Члены конгресса США, возглавляемые Максом Роузом, обратились в Госдепартамент с требованием признать украинский добровольческий полк «Азов» иностранной террористической организацией.
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Мосгорсуд смягчил приговор экс-полковнику Захарченко
Мосгорсуд на полгода смягчил приговор бывшему сотруднику антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК), полковнику Дмитрию Захарченко с 13 лет колонии до 12,5 лет, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
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Туктамышева и Щербакова сразятся на первом этапе Гран-при
18 октября в Лас-Вегасе стартует первый этап взрослой серии Гран-при по фигурному катанию Skate America.
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Наталья Бочкарева отреагировала на домыслы о скандальном пиаре
Актриса Наталья Бочкарева прокомментировала в своем блоге популярную версию о скандале.
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Драка в ВИП-ложе произошла во время матча между Украиной и Португалией
Во время матча квалификации чемпионата Европы 2020 года между украинской и португальской командами в ВИП-ложе произошёл конфликт между главой Федерации футбола Украины Андреем Павелко, президентом киевского «Динамо» Игорем Суркисом и его братом, почётным членом УЕФА Григорием Суркисом.
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Пол Дано сыграет злодея в новом фильме про «Бэтмена»
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Ольга Кормухина поделится подробностями суда с Полиной Гагариной
Недавно артистка Ольга Кормухина обратилась в суд с иском против певицы Полины Гагариной.
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NASA сообщило о приближающемся к Земле астероиде
По данным специалистов, астероид приблизится к Земле 25 октября в 20.21 мск и пройдет на расстоянии, равном 16 расстояниям до Луны.
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Актер «Сватов» назвал шуткой заявление о смене названия сериала
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Малышева назвала неэффективные лекарства от простуды
Телеведущая Елена Малышева назвала популярные в России лекарства, которые абсолютно бесполезны при лечении простуды.
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Валуев ответил болельщику сборной Украины, оскорбившему футболистов РФ
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Компания ГАЗ запатентовала новый логотип «Победы»
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Впервые в истории две женщины вышли в открытый космос
Две женщины впервые в истории вышли в открытый космос с борта Международной космической станции, сообщает в пятницу Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
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Назван быстрый способ повысить производительность смартфона
"Привычка регулярно удалять ненужные снимки — быстрый, простой и бесплатный способ сохранить высокую работоспособность вашего устройства", - пояснил представитель компании Алексей Федоров.
Музыка
Константин Меладзе раскритиковал талантливого участника шоу «Голос»
Продюсер Константин Меладзе, принимающий участие в новом сезоне шоу «Голос» на Первом канале в качестве наставника, раскритиковал вызвавшего восторг у зрителей во время «слепых» прослушиваний 30-летнего певца из Твери Рината Альбикова.