Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксСуд арестовал еще одного руководителя ОМВД «Дорогомилово»

Ранее Пресненский суд арестовал начальника Устинова - Дмитрия Смирнова. Смирнов заявил в суде, что адвокат Зуев якобы привёз пакет с деревенской самогонкой его заместителю Устинову, Смирнов его взял, а там оказались деньги.
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Суд арестовал начальника угрозыска ОМВД «Дорогомилово» по подозрению в покушении на мошенничество

Агентство Москва13:59

Суд арестовал замначальника ОВД Дорогомилово

Газета.Ru13:34

Суд арестовал еще одного руководителя ОМВД «Дорогомилово»

Интерфакс14:15

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Москва 2415:33

В Москве арестовали замначальника ОМВД «Дорогомилово» по делу об афере

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Вечерняя Москва14:43

Потерпевший по делу замглавы ОМВД «Дорогомилово» судим за мошенничество

ТАСС14:21
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В результате прорыва дамбы под Красноярском погибли 10 человек.
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