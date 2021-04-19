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РБК

Арестованный сахалинский депутат отчитался о доходе почти в 6,3 млрд руб

Доход депутата Сахалинской областной думы Дмитрия Пашова, который находится под арестом в СИЗО Хабаровска, за год составил 6,28 млрд руб. Об этом сообщается на сайте Сахалинской областной думы. В собственности депутата также значатся 1/5 квартиры площадью 124 кв. м.В источнике
РБК
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Находящийся в СИЗО богатейший депутат отчитался о миллиардных доходах

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