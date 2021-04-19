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РБК

Арестованный сахалинский депутат отчитался о доходе почти в 6,3 млрд руб

Доход депутата Сахалинской областной думы Дмитрия Пашова, который находится под арестом в СИЗО Хабаровска, за год составил 6,28 млрд руб. Об этом сообщается на сайте Сахалинской областной думы. В собственности депутата также значатся 1/5 квартиры площадью 124 кв. м.В источнике
РБК
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Богатейший депутат отчитался о доходе в 6,3 млрд рублей

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Находящийся в СИЗО сахалинский депутат-миллиардер отчитался о доходах

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Находящийся в СИЗО богатейший депутат отчитался о миллиардных доходах

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Мессенджер WhatsApp продлил срок отключения тысяч пользователей до 15 мая 2021 года

Администрация приложения WhatsApp снова предупреждает о новой политике конфиденциальности для передачи данных Facebook, вступающей в силу с 15 мая 2021 года Тысячи пользователей могут остаться без приложения WhatsApp из-за новой политики конфиденциальности.
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Ученый-медик заявил, что отверстие в «Союзе МС-09» просверлили на орбите

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на РИА Новости, Олег Атьков, член-корреспондент РАН, выдвинул предположение о том, что обнаруженное примерно три года назад отверстие на корпусе «Союза МС-09» просверлили не на нашей родной Земле, а именно на орбите планеты.
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