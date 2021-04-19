Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Видео
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
РБК

Арестованный сахалинский депутат отчитался о доходе почти в 6,3 млрд руб

Доход депутата Сахалинской областной думы Дмитрия Пашова, который находится под арестом в СИЗО Хабаровска, за год составил 6,28 млрд руб. Об этом сообщается на сайте Сахалинской областной думы. В собственности депутата также значатся 1/5 квартиры площадью 124 кв. м.В источнике
РБК
Ruposters.ru
Комсомольская правда - Сахалин
Евразия Daily
Сахалин.Инфо
Коммерсантъ
Царьград
Весьма
Lenta.ru
Общественная служба новостей
VSE42.RU
ЗакC.Ру
Московский Комсомолец

Подробнее о событии

Находящийся в СИЗО богатейший депутат отчитался о миллиардных доходах

Lenta.ru04:56

Богатейший депутат отчитался о доходе в 6,3 млрд рублей

Коммерсантъ03:56

Находящийся в СИЗО сахалинский депутат-миллиардер отчитался о доходах

РИА Новости03:57

Парад миллионеров: сколько депутаты сахалинской Думы заработали в 2020 году?

АСТВ04:47

Задержанный за контрабанду краба сахалинский депутат Дмитрий Пашов заработал за год 6,3 млрд рублей

Комсомольская правда - Сахалин02:58

Шесть миллионов, квартира и Nissan. Опубликованы смешные доходы жен депутатов Сахалина

РИА Сахалин-Курилы03:21

Соответствием доходов и расходов депутата Ждакаевой займется губернатор

Сахалин.Инфо18:48
Интересное

Эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» достигла 97,6%

Эффективность первой российской вакцины от коронавируса «Спутник V» по результатам анализа заболеваемости COVID-19 среди россиян, привитых обоими компонентами препарата, достигла 97,6%, сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
Ведомости10:47

Суд арестовал имущество экс-губернатора Белозерцева и супругов Шпигель

Басманный суд в понедельник наложил арест на имущество, принадлежащее бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву и его родственникам, а также Борису и Евгении Шпигель.
Российская газета10:25