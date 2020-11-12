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Россиянин Дмитрий Федоткин, который был арестован Лефортовским судом Москвы, заявил, что не признает вину в государственной измене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

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