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Газета.Ru
Газета.Ru

Арестованный судом россиянин Федоткин отрицает свою вину в госизмене

Россиянин Дмитрий Федоткин, который был арестован Лефортовским судом Москвы, заявил, что не признает вину в государственной измене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Арестованный за госизмену Федоткин оказался представителем «Аэрофлота» в Великобритании

Арестованный Лефортовским судом Москвы представитель компании "Аэрофлот" Дмитрий Федоткин не признает вину в госизмене. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к органам следствия.
ТАССвчера в 13:08
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Коммерсантъ

СМИ: сотрудника «Аэрофлота» подозревают в передаче Великобритании секретных данных

Коммерсантъвчера в 13:56
РИА Новости

«Аэрофлот» заявил, что не имеет данных об аресте сотрудника за госизмену

РИА Новостивчера в 13:40
Интерфакс

«Аэрофлот» не смог прокомментировать сообщения о задержании сотрудника за госизмену

Интерфаксвчера в 13:26
Взгляд.ру

Арестованный за госизмену россиянин оказался представителем «Аэрофлота»

Взгляд.рувчера в 12:59
ТАСС

Источник: представитель «Аэрофлота» в Великобритании Федоткин обжалует свой арест

ТАССвчера в 14:44
РБК

Сотрудника «Аэрофлота» заподозрили в работе на британскую разведку

РБКвчера в 13:33
РЕН ТВ

Аэрофлоту неизвестно об аресте их представителя в Лондоне за госизмену

РЕН ТВвчера в 12:59

Врачи оценили срок наибольшей заразности больных COVID-19

«В среднем человек становится заразным за три-четыре дня до появления симптомов (редко за семь дней) и в течение первых пяти дней болезни», — отмечала эксперт, указывая, что возможность передачи вируса в более поздние сроки маловероятна.
РБКвчера в 14:13

Минобрнауки распорядилось ввести дистанционное обучение до февраля будущего года

Минобрнауки распорядилось ввести дистанционное обучение до февраля будущего года Минобрнауки распорядилось перевести с пятницы подведомственные вузы в Москве и Санкт-Петербурге на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса.
Коммерсантъ11 ноября в 15:16

Правительство готовит новые меры помощи цифровой отрасли

Правительство готовит новые меры помощи цифровой отрасли Минцифры подготовило предложения по новому пакету мер поддержки IT-отрасли, включая обнуление "налога на Google", льготы для игровой индустрии, социальных сетей и мессенджеров, а также разрешение рекламы алкоголя в онлайн-кинотеатрах.
Коммерсантъ16:46

Повторные тесты трех футболистов сборной России показали отрицательные результаты

В лаборатории федерального Медико-биологического агентства прошли повторные тестирования трех футболистов сборной России, которые подтвердили результаты большинства предыдущих тестирований – все тесты отрицательные.
Metaratingsвчера в 03:37

Соратники Пашиняна предложили оппозиции выступить за вывод миротворцев

Депутаты в своем заявлении сообщили, что для обсуждения легитимности трехстороннего заявления об окончании войны в Нагорном Карабахе оппозиции нужно объявить, что она выступает за отмену российского посредничества, за вывод российских миротворцев с линии соприкосновения и за продолжение войны.
РБКвчера в 06:59

Боевые вертолеты России задействуют в миротворческой операции в Карабахе

Переброшенные в Карабах вертолеты будут задействованы в ведении воздушного контроля соблюдения режима прекращения огня и военных действий, а также для перевозки военного имущества и российских миротворцев в труднодоступные горные районы районы.
Военное деловчера в 03:32