Общество

Lenta.ruLenta.ruАрестованный в США за попытку обойти санкции россиянин не признал вину

Россиянин Олег Никитин, арестованный в США за попытку обойти санкции, не признает вину. Об этом сообщило посольство России в США на своем аккаунте в Facebook. Дипломаты выяснили, что сейчас он находится в изоляторе в штате Джорджия.
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с чего всё началось
"Согласно обвинительному акту, пытаясь обойти американское экспортное законодательство, Никитин, Черемухин и компания KSE наняла Виллоне, Капарини и компанию GVA с целью приобретения (турбин) Vectra", — утверждается в сообщении на сайте Минюста США
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