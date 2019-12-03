с чего всё началось

Россиянин Олег Никитин, арестованный в США за попытку обойти санкции, не признает вину. Об этом сообщило посольство России в США на своем аккаунте в Facebook. Дипломаты выяснили, что сейчас он находится в изоляторе в штате Джорджия.

Арестованный в США за попытку обойти санкции россиянин не признал вину

Политика Зеленский анонсировал госпрограмму по возвращению украинцев в страну Президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске государственной программы, направленной на стимулирование возвращения в страну украинцев, которые уехали на работу за границу.

Политика Вашингтон затруднился оценить эффективность санкций против России Властям США трудно определить, насколько эффективными являются введенные против России санкции, заявил во вторник замгоссекретаря Соединенных Штатов Дэвид Хейл.

Общество Путин запустил газопровод «Сила Сибири» Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник, 2 декабря, запустили в режиме телемоста газопровод «Сила Сибири».

Общество Bellingcat: Хангошвили убил уголовник Красиков Во вторник вышло расследование Bellingcat, в котором говорится, что человек, задержанный за убийство Хангошвили, - Вадим Красиков, бывший ключевой фигурант дела об убийстве владельца сети ресторанов и рынка в Нальчике Альберта Назранова.

Общество Посольство США назвало заявление МИДа по Уилану «фактически неверным» Посольство США ответило на заявление МИД России о том, что все жалобы на издевательства и угрозу для жизни гражданина Пола Уилана, который находится в СИЗО из-за обвинений в шпионаже, являются симуляцией.

Общество Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.

Политика Трамп заявил Макрону о желании поладить с Россией Американский президент Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с французским коллегой Эмманюэлем Макроном в рамках саммита НАТО заявил, что США намерены поладить с Россией, передает корреспондент РБК.

Шоу-бизнес Солистка Artik&Asti выходит замуж Солистка группы Artik&Asti Анна Дзюба выходит замуж за бизнесмена Станислава Юркина, свадьба запланирована на 2020 год.