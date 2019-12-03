Общество
Lenta.ruАрестованный в США за попытку обойти санкции россиянин не признал вину
Россиянин Олег Никитин, арестованный в США за попытку обойти санкции, не признает вину. Об этом сообщило посольство России в США на своем аккаунте в Facebook. Дипломаты выяснили, что сейчас он находится в изоляторе в штате Джорджия.
Читать в источнике
Оценить115
с чего всё началось
"Согласно обвинительному акту, пытаясь обойти американское экспортное законодательство, Никитин, Черемухин и компания KSE наняла Виллоне, Капарини и компанию GVA с целью приобретения (турбин) Vectra", — утверждается в сообщении на сайте Минюста США.РИА Новости10:58
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 13:41, Ашберн
Политика
Зеленский анонсировал госпрограмму по возвращению украинцев в страну
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске государственной программы, направленной на стимулирование возвращения в страну украинцев, которые уехали на работу за границу.
Политика
Звукоинженер поседел. Конфуз с микрофоном Путина попал на видео
Президенту России Владимиру Путину пришлось заново начинать речь по случаю десятилетия Российского международного олимпийского университета (РМОУ) из-за выключенного микрофона.
Технологии
Президент Qualcomm рассказал, что ждет смартфоны через 2 года
Футбол
Ришарлисон продлил контракт с «Эвертоном»
Бразильский нападающий «Эвертона» Ришарлисон продлил соглашение с клубом до 2024 года.
Футбол
Бельгийский форвард Каргбо стал игроком киевского «Динамо»
ФК «Динамо» (Киев) подписал контракт с 19-летним нападающим юношеской сборной Бельгии Ибрагимом Каргбо, сообщает официальный сайт клуба.
Происшествия
Взрыв газа разрушил дом под Белгородом, есть пострадавшие
В результате взрыва бытового газа разрушена стена многоквартирного дома в белгородском поселке Яковлево.
Экономика
Немецкий бизнес назвал главные трудности работы в России
Немецкие бизнесмены назвали три фактора, препятствующие развитию их предприятий в России.
Политика
Вашингтон затруднился оценить эффективность санкций против России
Властям США трудно определить, насколько эффективными являются введенные против России санкции, заявил во вторник замгоссекретаря Соединенных Штатов Дэвид Хейл.
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник, 2 декабря, запустили в режиме телемоста газопровод «Сила Сибири».
Общество
Bellingcat: Хангошвили убил уголовник Красиков
Во вторник вышло расследование Bellingcat, в котором говорится, что человек, задержанный за убийство Хангошвили, - Вадим Красиков, бывший ключевой фигурант дела об убийстве владельца сети ресторанов и рынка в Нальчике Альберта Назранова.
Общество
Посольство США назвало заявление МИДа по Уилану «фактически неверным»
Посольство США ответило на заявление МИД России о том, что все жалобы на издевательства и угрозу для жизни гражданина Пола Уилана, который находится в СИЗО из-за обвинений в шпионаже, являются симуляцией.
Общество
ВШЭ лишила журнал DOXA статуса студенческой организации
Совет фонда поддержки студенческих инициатив НИУ «Высшая школа экономики» (ВШЭ) лишил журнал DOXA статуса студенческой организации.
Футбол
«Уфа» постарается перенести матч с «Ахматом» из-за травмы Евсеева
Главный тренер Уфы Вадим Евсеев получил травму на тренировке команды, сообщает официальный твиттер клуба.
Автоспорт
Гонкой в Абу-Даби завершился чемпионат мира по автогонкам «Формула-1»
Следующий сезон «Формулы-1» стартует в марте этапом в Австралии.
Футбол
Президент «Арсенала»: Есть желание построить новый стадион в Туле
Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев сообщил корреспонденту «РБ-Спорт» о желании построить новый футбольный стадион в Туле.
Шоу-бизнес
Лещенко оправдал Бузову за ошибку в его фамилии
Народный артист РСФСР Лев Лещенко оценил, что Ольга Бузова его знает. По поводу оговорки он сказал, что они случаются.
Политика
На Украине задержали члена партии «Единая Россия» из Севастополя
В украинском пункте пропуска "Каланчак" на границе с Крымом был задержан член регионального политического совета Севастопольского отделения партии "Единая Россия" Игорь Кучерявый.
Общество
Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Здоровье
У американки с симптомами гриппа нашли пять опухолей мозга
Кино
Marvel показала первый тизер-трейлер «Чёрной вдовы»
В сети появился первый тизер-трейлер фильма «Чёрная вдова». Ролик опубликовали на YouTube-канале компании Marvel Entertainment 3 декабря.
Политика
Трамп заявил Макрону о желании поладить с Россией
Американский президент Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с французским коллегой Эмманюэлем Макроном в рамках саммита НАТО заявил, что США намерены поладить с Россией, передает корреспондент РБК.
Игры
10 самых атмосферных баров в играх
Видеоигры предоставляют нам огромное количество самого разного контента.
Происшествия
Пожарный поезд направили к месту пожара в ангаре в Петербурге
Еще один дополнительный пожарный поезд направлен к месту пожара в ангаре в Петербурге, сообщает городское ГУМЧС.
Шоу-бизнес
Солистка Artik&Asti выходит замуж
Солистка группы Artik&Asti Анна Дзюба выходит замуж за бизнесмена Станислава Юркина, свадьба запланирована на 2020 год.
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Политика
Экс-депутата Госдумы Шлегеля отстранили от работы в Германии
Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель сообщил, что его отстранили от работы в международной компании по информационной безопасности Acronis в Германии, пишет РБК.
Шоу-бизнес
Нарусова рассказала, почему Собчак не живет с Богомоловым
Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова в программе «Ты не поверишь!», которая выходит на НТВ, поделилась, почему молодожены до настоящего времени не съехались.