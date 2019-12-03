Россиянин Олег Никитин, арестованный в США за попытку обойти санкции, не признает вину. Об этом сообщило посольство России в США в своем аккаунте в Facebook. Дипломаты выяснили, что сейчас он находится в изоляторе в штате Джорджия.

Арестованный в США за попытку обойти санкции россиянин не признал вину

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