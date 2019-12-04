Общество
РИА НовостиАрестованный в США за попытку обойти санкции россиянин не признал вину
Никитин был задержан по обвинению в финансовых махинациях, аналогичные обвинения также выдвинуты против россиянина Антона Черемухина, двоих итальянцев и гражданина CША, сообщило во вторник американское министерство юстиции.
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с чего всё началось
В Соединенных Штатах арестовали владельца и главу компании «КС Инжиниринг» Олега Никитина за попытку поставить энергетическое оборудование в Россию в обход американских санкций, сообщает Министерство юстиции США.Дождьвчера в 12:40
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Дипломаты РФ начали оказывать консульское содействие арестованному в США россиянину
Интерфаксвчера в 13:50
Посольство РФ в США: арестованный за попытку обойти санкции россиянин вину не признает
Коммерсантъвчера в 13:41
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