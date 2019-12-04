Общество

РИА НовостиРИА НовостиАрестованный в США за попытку обойти санкции россиянин не признал вину

Никитин был задержан по обвинению в финансовых махинациях, аналогичные обвинения также выдвинуты против россиянина Антона Черемухина, двоих итальянцев и гражданина CША, сообщило во вторник американское министерство юстиции.
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с чего всё началось
В Соединенных Штатах арестовали владельца и главу компании «КС Инжиниринг» Олега Никитина за попытку поставить энергетическое оборудование в Россию в обход американских санкций, сообщает
 Министерство юстиции США.
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Посольство РФ в США: арестованный за попытку обойти санкции россиянин вину не признает

Коммерсантъвчера в 13:41
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РИА Новости вчера в 08:00
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«На территории Российской Федерации допускается продажа ювелирных изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, сертифицированных ограненных драгоценных камней дистанционным способом с учетом особенностей, установленных законодательством РФ», — говорится в документе.
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Лима рассказал, почему ушёл из «Динамо» в 2006 году спустя два месяца работы

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Физическую головоломку, которую ученые не могли объяснить на протяжении 100 лет разгадал студент-бакалавр из Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария) Васим Дауади.
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Общество

В США суд начал рассматривать по существу иск к Илону Маску о клевете

Федеральный суд в Центральном округе штата Калифорния во вторник начал рассматривать по существу иск, поданный к американскому предпринимателю Илону Маску британским спелеологом, участвовавшим летом 2018 года в операции по вызволению детей из пещеры в Таиланде.
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На Украине утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса

В ходе координационного совещания в офисе президента Украины Владимира Зеленского были утверждены пять сценариев реинтеграции территорий Донбасса.
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Киев опроверг просьбу Венгрии к Госдуме о защите диаспоры на Украине

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РПЦ отмечает праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы

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Солдат-срочник из Ставрополя скончался на второй день службы в одной из воинских частей Белгорода.
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В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2»

Ранее в МИД Украины заявили РИА Новости, что Киев рассчитывает использовать возможные санкции США против "Северного потока — 2" как инструмент в переговорах с Россией по транзиту газа.
РИА Новости вчера в 20:18
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