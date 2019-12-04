с чего всё началось

Никитин был задержан по обвинению в финансовых махинациях, аналогичные обвинения также выдвинуты против россиянина Антона Черемухина, двоих итальянцев и гражданина CША, сообщило во вторник американское министерство юстиции.

Арестованный в США за попытку обойти санкции россиянин не признал вину

Происшествия В Перми мужчина убил жену и открыл стрельбу по прохожим Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, мужчина поссорился с женой и убил ее из охотничьего ружья, а затем начал стрелять в людей.

Политика Киев раскрыл содержание итогового документа «нормандского саммита» Документ, который будет опубликован после встречи в «нормандском формате» с участием России, Германии, Украины и Франции, закрепит достигнутое и будет «очень осторожным», заявил глава украинского МИДа Вадим Пристайко, передает «Европейская правда».

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Общество В США суд начал рассматривать по существу иск к Илону Маску о клевете Федеральный суд в Центральном округе штата Калифорния во вторник начал рассматривать по существу иск, поданный к американскому предпринимателю Илону Маску британским спелеологом, участвовавшим летом 2018 года в операции по вызволению детей из пещеры в Таиланде.

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Общество WSJ узнала о риске для отношений России и ФРГ из-за убийства в Берлине В совместном расследовании издания The Insider, международной группы журналистов Веllіпдсат и немецкого издания Der Spiegel говорится, что подозреваемый в убийстве связан с российскими спецслужбами, а его жертвой стал гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили.

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