Сбербанк в сентябре зафиксировал продолжение оттока валюты с депозитов физлиц

Отток иностранной валюты с депозитов физических лиц в Сбербанке в сентябре увеличился в 1,6 раза по сравнению с августом и составил 792,6 миллиона долларов, следует из расчетов РИА Новости на основе данных банка.