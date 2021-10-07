РБКАрестованных за избиение мужчины в метро Москвы поместили в карцерТроих человек, которых ранее арестовали за избиение пассажира московского метро, поместили в карцер изолятора.РБКПо словам Меркачевой, особых жалоб на условия содержания у арестованных нет.ТАСС4 октября трое дагестанцев избили 25-летнего Романа Ковалева в вагоне поезда московского метро на станции «Первомайская».Lenta.ruВ отношении нападавших возбуждено уголовное дело.RT на русскомЧитать далееСвернутьТК ЗвездаТК ЗвездаКоммерсантъГородовойРЕН ТВЦарьградRT на русскомКомсомольская правдаИзвестияDaily StormВечерняя МоскваРамблерФАННародные новостиiReactorГазета.RuНациональная служба новостейНТВРосбалтПодробнее о событииИзбившие мужчину в московском метро оказались в карцере СИЗОРЕН ТВ18:05Один из дагестанцев, избивших москвича в метро, пообещал компенсациюМосковский Комсомолецвчера в 14:46Арестованных за избиение в метро Москвы поместили в карцерИзвестиявчера в 11:49Один из избивших мужчину в московском метро готов выплатить ему компенсациюТАССвчера в 11:21В ОНК рассказали об условиях содержания троих арестованных по делу о драке в метро МосквыФонтанка.Рувчера в 10:22Арестованных за избиение в московском метро поместили в карцер СИЗО №7РИА Новостивчера в 10:40В ОНК рассказали об условиях содержания арестованных по делу об избиении в московском метроRT на русскомвчера в 09:09Показать ещёОценить2,3KПоделиться