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Арестованных за избиение мужчины в метро Москвы поместили в карцер

Троих человек, которых ранее арестовали за избиение пассажира московского метро, поместили в карцер изолятора.
РБК
По словам Меркачевой, особых жалоб на условия содержания у арестованных нет.
ТАСС
4 октября трое дагестанцев избили 25-летнего Романа Ковалева в вагоне поезда московского метро на станции «Первомайская».
Lenta.ru
В отношении нападавших возбуждено уголовное дело.
RT на русском

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