Экономика
Нефтегазовая вертикальАрестованы счета «Укртрансгаза»
«Укртрансгаз» напоминает, что с 1 января выполняет функцию оператора газохранилищ и сейчас налаживает техническое взаимодействие с ООО «Оператор ГТС Украины».
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Счета Укртрансгаза арестованы – компания грозится саботировать отопительный сезон на Украине
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Неизвестный открыл стрельбу в гостинице в Ереване
Неизвестный в четверг открыл стрельбу в гостинице "Эребуни" в центре Еревана. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе полиции Армении.
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Расследование дела по ДТП с участием Андрея Косилова завершено
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Русские священники покорили жюри французского «Голоса»
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Пара слонов в Екатеринбурге утащила дрессировщиков купаться в снегу
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Советы шведской экологической активистки Греты Тунберг стоит слушать только в случае, если она поступит в колледж и станет изучать там экономику.
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Пенсионный возраст многодетным отцам в России предложено снизить
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На российском рынке появится уникальный парашют «Шанс», предназначенный для спасения из небоскреба в случае пожара или другого ЧП.
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В Роскачестве составили рейтинг лучших смартфонов для студентов
Накануне Дня студента эксперты «Роскачества» обновили рейтинг наиболее популярных в России смартфонов.
Политика
Госдума одобрила в первом чтении поправки в Конституцию
Госдума в первом чтении одобрила поправки в Конституцию РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 23 января.
Общество
В Китае изолировали два города из-за коронавируса
Власти Китая полностью изолировали города Ухань и Хуанган в связи с распространением нового типа коронавируса 2019-nCoV.
Футбол
Борис Ротенберг: Кокорин заранее знал об аренде в «Сочи»
Во вторник "Сочи" на своем официальном сайте объявил о договоренности с "Зенитом" по аренде Кокорина до конца нынешнего сезона, однако позднее форвард вышел в стартовом составе петербургской команды в контрольном матче против катарского "Аль-Увайнаха" на тренировочном сборе в Дохе.
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Хоккеист Овечкин стал первой звездой недели НХЛ
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Казахстан приостановил экспорт нефти в Китай
Ранее в среду пресс-служба казахстанской компании "Казтрансойл" сообщила о снижении экспорта нефти из Казахстана в Китай из-за превышения в ней хлорорганических соединений.
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В петербургскую клиническую инфекционную больницу имени Боткина доставлен третий пациент с подозрением на коронавирус.
Общество
Греф заявил, что депрессия является главной болезнью мира
Депрессия стала самым распространенным заболеванием в мире, эта тема очень волнует мировых лидеров.
Общество
Население Украины с 2001 года сократилось на 11,45 миллиона человек
Численность населения Украины сократилась с 2001 года на 11,45 миллионов и составляет 37 миллионов человек, заявил в четверг министр кабинета министров Дмитрий Дубилет, презентуя результаты пробной переписи населения.
Наука
Китайские ученые назвали возможный источник коронавируса
Человек мог заразиться неизвестным ранее коронавирусом от змеи, предположили китайские ученые, передает газета South China Morning Post со ссылкой на статью, опубликованную в Journal of Medical Virology.
Общество
Путин рассказал, как семьям получить выплаты на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин объяснил механизм выплат семьям с невысоким доходом на детей от трех до семи лет.
Политика
Железные дороги Украины перейдут в управление Германии на 10 лет
В своем аккаунте в Twitter премьер отметил, что германские специалисты будут реформировать управленческие механизмы "Укрзализныци", а Украина полностью сохраняет за собой контроль над предприятием.