Экономика

Нефтегазовая вертикальНефтегазовая вертикальАрестованы счета «Укртрансгаза»

«Укртрансгаз» напоминает, что с 1 января выполняет функцию оператора газохранилищ и сейчас налаживает техническое взаимодействие с ООО «Оператор ГТС Украины».
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