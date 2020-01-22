Экономика
Нефтегазовая вертикальАрестованы счета «Укртрансгаза»
«Укртрансгаз» напоминает, что с 1 января выполняет функцию оператора газохранилищ и сейчас налаживает техническое взаимодействие с ООО «Оператор ГТС Украины».
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Счета Укртрансгаза арестованы – компания грозится саботировать отопительный сезон на Украине
Новостной фронтвчера в 06:59
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Происшествия
В Саратове полиция начала проверку после инцидента с «пьяным» ребенком
Саратовская полиция начала проверку по факту госпитализации десятилетнего школьника с признаками алкогольного опьянения, который, со слов матери, уходил погулять на каток, сообщила в четверг пресс-служба областного главка МВД.
Политика
Памфилова объяснила важность голосования по поправкам в конституцию
Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова объяснила, почему Всероссийское голосование является наиболее подходящим форматом для выяснения мнения россиян по внесению изменений в Конституцию РФ.
Политика
Зеленского раскритиковали за отказ от участия в форуме по Холокосту
Отказ президента Украины Владимира Зеленского принять участие во Всемирном форуме памяти Холокоста, озвученный в день проведения мероприятия, вызывает недоумение, сообщила пресс-служба мемориального комплекса Яд Вашем.
Политика
Мишустин назначил Топилина главой Пенсионного фонда
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Максима Топилина на должность председателя правления Пенсионного фонда РФ.
Общество
Швейцария выпустила самую маленькую в мире золотую монету
В Швейцарии отчеканено 999 золотых монет с изображением ученого Альберта Эйнштейна, который показывает язык, передает Associated Press.
Политика
Глава Минфина США посоветовал Грете Тунберг выучить экономику
Министр финансов США Стивен Мнучин предложил шведской активистке Грете Тунберг сначала пройти курс экономики, а потом призывать к отказу от углеводородного топлива.
Здоровье
Минздрав назвал коронавирус из Китая биологической угрозой для россиян
Вспышка нового коронавируса, который впервые был зафиксирован в Китае, несет биологическую угрозу населению России, заявил замглавы Министерства здравоохранения Сергей Краевой.
Наука
Ученые нашли первоисточник китайского коронавируса
Новое исследование подтверждает эту догадку: генетический код вируса 2019-nCoV оказался схож со штаммами, которые вызывают атипичную пневмонию у летучих мышей.
Общество
Купание слона в снегу на прогулке в Екатеринбурге сняли на видео
Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах слон заваливается в снег и некоторое время барахтается в нем.
Общество
Комик Долгополов покинул Россию
Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
Происшествия
Двое девятиклассников готовили теракт в российской школе
В городе Снежинске Челябинской области двух 14-летних подростков заподозрили в подготовке теракта в школе.
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Волкова призналась, что смертельно больна
Смахивая слезы Екатерина Волкова признается ведущей Лере Кудрявцевой, что продолжительное время скрывала от родных и близких свой страшный диагноз.
Происшествия
В Австралии разбился самолет, тушивший лесные пожары
Власти Австралии подтвердили, что самолет, который занимался тушением лесных пожаров в штате Новый Южный Уэльс на юго-востоке страны, потерпел крушение, в результате погибли три человека.
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске показала нетронутую квартиру певицы
Младшая сестра певицы Наталья Фриске показала своим подписчикам в социальной сети, как выглядит сейчас квартира ее звездной родственницы.
Происшествия
У доставленной в больницу в Петербурге гражданки Китая выявили грипп
У третьей пациентки, гражданки КНР, доставленной в больницу в Санкт-Петербурге, выявлен грипп, сообщает городской комитет по здравоохранению.
Футбол
Борис Ротенберг: Кокорин заранее знал об аренде в «Сочи»
Во вторник "Сочи" на своем официальном сайте объявил о договоренности с "Зенитом" по аренде Кокорина до конца нынешнего сезона, однако позднее форвард вышел в стартовом составе петербургской команды в контрольном матче против катарского "Аль-Увайнаха" на тренировочном сборе в Дохе.
Шоу-бизнес
Умер единственный сын Раисы Рязановой актер Данила Перов
Заслуженный артист России Данила Перов, являющийся единственным сыном актрисы Раисы Рязановой, скоропостижно скончался в возрасте 51 года.
Общество
В Пекине отменили все масштабные мероприятия из-за коронавируса
Власти Пекина отменили все масштабные общественные мероприятия в столице, чтобы предотвратить эпидемию пневмонии, вызываемую новым коронавирусом 2019-nCoV.
Общество
ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис
«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.
Политика
Генсек ООН предупредил об угрожающих миру «всадниках Апокалипсиса»
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает, что на сегодняшний день существует четыре "всадника Апокалипсиса", которые несут угрозы миру.
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова напишет эссе о работе в «Уральских пельменях»
Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова напишет «сенсационное эссе о том, как современной женщине работать и дружить с мужчинами».
Политика
Путин обдумает предложение о строительстве Великой Русской стены
Президенту России Владимиру Путину предложили построить российский аналог Великой Китайской стены.
Общество
Володин раскритиковал завышенную цену реставрации 99-й школы
Футбол
Совет директоров «Зенита» принял решение продлить контракт с Семаком
Председатель совета директоров петербургского "Зенита" Елена Илюхина рассказала о решении продлить соглашение с главным тренером сине-бело-голубых Сергеем Семаком, передает РИА "Новости".
Здоровье
Общественники планируют добиваться ускорения экспертизы аппаратов УЗИ
Главврач 5-й детской инфекционной больницы Саратова Вера Харитонова на совещании в Общественной палате 23 января рассказала о ситуации, которая сложилась вокруг новых аппаратов УЗИ, опечатанных следствием из-за незарегистрированных датчиков.
Общество
В московский суд подан второй иск о запрете системы распознавания лиц
Юрист Алена Попова считает, что применение подобных технологий на митингах будет нарушением прав граждан.