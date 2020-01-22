Экономика

Нефтегазовая вертикальНефтегазовая вертикальАрестованы счета «Укртрансгаза»

«Укртрансгаз» напоминает, что с 1 января выполняет функцию оператора газохранилищ и сейчас налаживает техническое взаимодействие с ООО «Оператор ГТС Украины».
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Счета и имущество Укртрансгаза - оператора ПХГ Украины, были арестованы

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Украину предупредили о срыве отопительного сезона из-за долга

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Оператор газохранилищ Украины сообщил об аресте своих счетов и имущества

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Арест счетов «Укртрансгаза»: отопительный сезон на Украине под угрозой

REGNUMвчера в 04:45

Арестованы счета «Укртрансгаза»

Нефтегазовая вертикальвчера в 03:18

Арестованы счета компании-оператора газохранилищ Украины

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Счета Укртрансгаза арестованы – компания грозится саботировать отопительный сезон на Украине

Новостной фронтвчера в 06:59
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РИА Новости 01:29
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РИА Новости 07:27
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Максима Топилина на должность председателя правления Пенсионного фонда РФ.
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Швейцария выпустила самую маленькую в мире золотую монету

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Глава Минфина США посоветовал Грете Тунберг выучить экономику

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BFM.ru 06:25
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Вспышка нового коронавируса, который впервые был зафиксирован в Китае, несет биологическую угрозу населению России, заявил замглавы Министерства здравоохранения Сергей Краевой.
РИА Новости 21 января в 07:51
Наука

Ученые нашли первоисточник китайского коронавируса

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Купание слона в снегу на прогулке в Екатеринбурге сняли на видео

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Общество

Комик Долгополов покинул Россию

Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
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Происшествия

Двое девятиклассников готовили теракт в российской школе

В городе Снежинске Челябинской области двух 14-летних подростков заподозрили в подготовке теракта в школе.
Lenta.ru 08:05
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Актриса Екатерина Волкова призналась, что смертельно больна

Смахивая слезы Екатерина Волкова признается ведущей Лере Кудрявцевой, что продолжительное время скрывала от родных и близких свой страшный диагноз.
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В Австралии разбился самолет, тушивший лесные пожары

Власти Австралии подтвердили, что самолет, который занимался тушением лесных пожаров в штате Новый Южный Уэльс на юго-востоке страны, потерпел крушение, в результате погибли три человека.
РИА Новости 01:15
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске показала нетронутую квартиру певицы

Младшая сестра певицы Наталья Фриске показала своим подписчикам в социальной сети, как выглядит сейчас квартира ее звездной родственницы.
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У доставленной в больницу в Петербурге гражданки Китая выявили грипп

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Во вторник "Сочи" на своем официальном сайте объявил о договоренности с "Зенитом" по аренде Кокорина до конца нынешнего сезона, однако позднее форвард вышел в стартовом составе петербургской команды в контрольном матче против катарского "Аль-Увайнаха" на тренировочном сборе в Дохе.
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Умер единственный сын Раисы Рязановой актер Данила Перов

Заслуженный артист России Данила Перов, являющийся единственным сыном актрисы Раисы Рязановой, скоропостижно скончался в возрасте 51 года.
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Власти Пекина отменили все масштабные общественные мероприятия в столице, чтобы предотвратить эпидемию пневмонии, вызываемую новым коронавирусом 2019-nCoV.
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ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис

«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.
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Генсек ООН предупредил об угрожающих миру «всадниках Апокалипсиса»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает, что на сегодняшний день существует четыре "всадника Апокалипсиса", которые несут угрозы миру.
Газета.Ru вчера в 18:45
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Юлия Михалкова напишет эссе о работе в «Уральских пельменях»

Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова напишет «сенсационное эссе о том, как современной женщине работать и дружить с мужчинами».
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Жительницу Рязани признали самой красивой бабушкой Европы

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Путин обдумает предложение о строительстве Великой Русской стены

Президенту России Владимиру Путину предложили построить российский аналог Великой Китайской стены.
Газета.Ru вчера в 15:24
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Украинский моряк рассказал о «похищенных» унитазах с кораблей ВМС

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Володин раскритиковал завышенную цену реставрации 99-й школы

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Совет директоров «Зенита» принял решение продлить контракт с Семаком

Председатель совета директоров петербургского "Зенита" Елена Илюхина рассказала о решении продлить соглашение с главным тренером сине-бело-голубых Сергеем Семаком, передает РИА "Новости".
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Общественники планируют добиваться ускорения экспертизы аппаратов УЗИ

Главврач 5-й детской инфекционной больницы Саратова Вера Харитонова на совещании в Общественной палате 23 января рассказала о ситуации, которая сложилась вокруг новых аппаратов УЗИ, опечатанных следствием из-за незарегистрированных датчиков.
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Общество

В московский суд подан второй иск о запрете системы распознавания лиц

Юрист Алена Попова считает, что применение подобных технологий на митингах будет нарушением прав граждан.
Эхо Москвы 07:04
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Государственное предприятие по поставке, транспортировке и хранению природного газа.
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