Происшествия

Вести.RuВести.RuАрестованы три работника реабилитационного центра в Ленобласти

По версии следствия, в Ленинградской области функционировала сеть частных реабилитационных центров, работники которых навязывали услуги по "медицинской реабилитации" гражданам с различными зависимостями.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 18:22, Вашингтон
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