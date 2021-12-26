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Арестович: слова Шойгу об американских ЧВК на востоке Украины являются «нагнетанием»

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Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что слова министра обороны РФ Сергея Шойгу об американских частных военных компаниях (ЧВК) в Донбассе являются информационно-психологической операцией, "нагнетанием" и "троллингом".
РИА Новости
21 декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны с участием президента России Владимира Путина Сергей Шойгу заявил, что ЧВК США готовят провокации с химоружием в Донбассе.
Lenta.ru
Слова российского министра подтвердил представитель Народной милиции самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.
Московский Комсомолец
В Госдепартаменте призвали Москву перестать использовать «провокационную риторику», обвинив Москву в эскалации напряженности в Донбассе.
РБК

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Алексей Арестович на слова главы Минобороны РФ Шойгу о провокации в Донбассе: троллят США
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