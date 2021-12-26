Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что слова министра обороны РФ Сергея Шойгу об американских частных военных компаниях (ЧВК) в Донбассе являются информационно-психологической операцией, "нагнетанием" и "троллингом".
На страницах портала Quanta Magazine был опубликован материал, автор которого допускает, что «призрак» ковида еще в течение продолжительного периода времени будет преследовать человечество, передает solenka.info.
Многие из ведущих мировых технологических компаний отказались от очного участия в крупнейшей международной выставке потребительской электроники, робототехники и мобильных технологий CES, которая пройдет в Лас-Вегасе 5-8 января 2022 года.